Рубль в среду заметно укрепился в паре с юанем на фоне уверенно растущей нефти

Москва. 28 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль заметно подрос на фоне уверенно дорожающей нефти. Поддержку его котировкам оказали спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые в среду перечисляли в бюджет НДФЛ, НДПИ, налог на прибыль, страховые взносы, НДС и акцизы, а также ожидания участниками рынка новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,0135 руб., что на 10,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 мая на 1,39 копейки, до 79,6037 руб./$1, и уменьшил курс евро на 56,42 копейки, до 90,9007 руб./EUR1.

"Рубль открылся вверх и показал активное укрепление к юаню, который впервые с прошлого четверга приближался к уровню 11 руб. Во второй половине торгов российская валюта в рамках коррекции заметно откатилась от достигнутых вершин, но остается в хорошем плюсе. Поддержку рублю может оказывать некоторое улучшение фактора геополитики. По данным американских СМИ, Трамп намерен заключить "грандиозную сделку" между США, Россией и Китаем. По мнению журналистов, американский президент хочет соглашения, в рамках которого эти три страны будут доминировать каждая в своей сфере влияния, о чем свидетельствуют его действия и заявления. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины. В свою очередь, украинский президент высказал готовность к трехсторонней встрече с лидерами России и США", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Дата следующего раунда прямых переговоров между РФ и Украиной будет объявлена в ближайшее время, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в среду на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

Решение о месте проведения следующего раунда переговоров с Украиной еще не принято, в свою очередь заявил в среду на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Стамбул в том числе рассматривается в качестве площадки для продолжения переговоров России и Украины. "Безусловно, конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Реагируя на уточнение о том, какие площадки являются предпочтительными для России, он сказал: "Как минимум та, в которой был первый раунд. А остальное - это предмет уже взаимных договоренностей".

На этом же брифинге Песков назвал встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможной, но добавил, что она должна стать итогом конкретных договоренностей делегаций двух стран.

Прямые переговоры между делегациями России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. После этого площадками для следующего раунда назывались Ватикан, Женева и снова Турция.

ЦБ РФ перед июньским заседанием совета директоров рассмотрит новые данные, варианты решения по ключевой ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле, заявил в среду зампред Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной публикации обзора финансовой стабильности.

"В пятницу начнется неделя тишины. Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразными, чем в апреле. Но обо всем этом вам расскажет в следующую пятницу Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина)", - заявил Габуния.

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 6 июня.

Значимого изменения доли продажи валюты экспортерами по отношению к валютной выручке в апреле-мае не произошло, в дальнейшем это соотношение сохранится примерно на этом же уровне, также заявил зампред ЦБ.

"В целом мы не видим значимых изменений и проблем ни в марте, ни в апреле, ни в мае. Мы предполагаем, что доля будет находиться где-то примерно в тех же самых параметрах", - сообщил Габуния на брифинге.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в IV квартале 2024 года - I квартале 2025 года составило 89%, что незначительно выше среднего уровня за 2023-2024 годов (84%), говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ.

Зампред ЦБ подчеркнул, что экспортеры продолжают продавать валюту выше закрепленных президентским указом нормативов.

"В целом относительно указов, пауз, возникших в них, мы всегда отмечали, что в период действия самых разных порогов по указам все равно экспортеры продавали выручку выше, чем это было предусмотрено указом, поэтому с нашей точки зрения здесь эффект отмены указа или действия нейтрален. На это (объем продажи валюты экспортерами - ИФ) влияют главным образом другие факторы, в том числе разница в процентных ставках, потребность самих экспортеров в рублях", - отметил Габуния.

Нефтяные котировки активно поднимаются вечером в среду на опасениях новых санкций против России и ввиду сообщений, что Chevron лишилась права экспортировать нефть из Венесуэлы.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повысилась на 2%, до $65,37 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,32%, до $62,3 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что если бы не он, России пришлось бы столкнуться с очень крупными проблемами. Российский президент Владимир Путин, по его словам, "играет с огнем". Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отметил, что это подразумевает ухудшение личных отношений Трампа с Путиным.

Ставки межбанковского кредитного рынка практически не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 мая поднялась на 4 базисных пункта - до 20,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в среду осталась на прежнем уровне - 20,92% годовых, версия RUONIA на срок три месяца опустилась на 1 базисный пункт и составила 21,63% годовых. Версия на шесть месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 22,09% годовых.

эб саи