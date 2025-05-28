Рынок акций РФ в среду вырос вторые торги подряд, индекс МосБиржи поднялся к 2800п на фоне дорожающей нефти

Москва. 28 мая. Рынок акций РФ в среду вырос вторые торги подряд в рамках коррекции после падения с середины прошлой недели из-за сомнений в скором мирном урегулировании военного конфликта вокруг Украины, поддержку покупателям оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,5 за баррель) и ожидания нового раунда переговоров РФ-Украина. Фактором риска выступила угрожающая риторика со стороны США. Индекс МосБиржи поднялся в район 2800 пунктов, лидерами роста выступили акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4%) и "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2785,2 пункта (+1,8%, максимум сессии - 2799,5 пункта), индекс РТС - 1102,21 пункта (+1,8%). Цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 мая, составил 79,6037 руб. (-1,39 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,4% и +2,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,1% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,2%).

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник вечером, что если бы не он, то России пришлось бы иметь дело с очень крупными проблемами. "Чего не понимает президент РФ Владимир Путин, так это то, что, если бы не я, множество по-настоящему плохих вещей уже случилось бы с Россией. Я имею в виду - в самом деле плохих", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По словам Трампа, Путин "играет с огнем".

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог считает, что Трамп подразумевает ухудшение личных отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, когда говорит об "игре с огнем". "Не стоит портить отношения с президентом Трампом. (...) Потому что вы с президентом Трампом продвинетесь намного дальше, если сможете наладить отношения", - заявил спецпосланник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что в рамках мирного урегулирования на Украине у России есть свои национальные интересы - и они для РФ превыше всего. Так он ответил на просьбу представителей СМИ прокомментировать заявление Трампа о том, что "Путин играет с огнем".

По словам Пескова, Россия ведет "очень напряженную работу". "Мы готовимся к следующему раунду переговоров с украинской стороной, и мы будем продолжать наши контакты с американцами", - сказал Песков.

Песков сообщил, что Стамбул по-прежнему рассматривается в качестве площадки для продолжения переговоров России и Украины.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ в среду продолжил восстановление, несмотря на то, что рубль решил еще раз показать силу на исходе налогового периода. Геополитические надежды сохраняются: в МИД РФ заявили, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле). Тем временем в среду продолжила поступать противоречивая информация о новых антироссийских санкциях, отметил эксперт.

В четверг в США выйдут предварительные данные по ВВП за I квартал и недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. На российском рынке "РусГидро" (MOEX: HYDR) раскроет квартальные финрезультаты по МСФО, а акционеры "ФосАгро" и "Акрона" (MOEX: AKRN) на годовых собраниях обсудят вопрос утверждения дивидендов, напомнил представитель "БКС МИ".

"Рынок также будет отыгрывать выходящие вечером в среду данные Росстата по темпам инфляции. Если показатели выйдут обнадеживающими, рост рынка продолжится. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 мая - 2725-2825 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, индекс МосБиржи вернулся в район 2800 пунктов, несмотря на укрепление рубля. Росту индекса способствовали геополитические новости: информация о том, что США отказались снижать "потолок" цен на российскую нефть, а также заявления о новом раунде переговоров между Россией и Украиной.

Дополнительная поддержка исходит и от Банка России, представители которого говорят о том, что регулятор перед заседанием 6 июня рассмотрит все данные, а решения по сигналу и ставке будут более разнообразными, отметил эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, мировые рынки акций вернулись к снижению, после того как была отыграна деэскалация торгового конфликта между США и ЕС. На минувших выходных президент США Трамп заявил о переносе введения 50-процентных тарифов на импорт из ЕС до 9 июля по просьбе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, глава Национального экономического совета Кевин Хассетт сообщил, что на текущей неделе могут быть объявлены еще несколько торговых соглашений. Вечером в среду инвесторы ожидают публикации в США квартального отчета NVIDIA Corp. (SPB: NVDA) - особое внимание будет уделено влиянию новых ограничений на поставки передовых ИИ-чипов в Китай на прогнозы менеджмента компании.

Российский рынок акций в среду продолжил отскок вверх. В макроэкономическом бюллетене "О чем говорят тренды" аналитики Банка России отметили дальнейшее снижение темпов роста потребительских цен и умеренный рост экономической активности. Потребительский спрос при этом остается сильным, а нерегулируемые цены на услуги продолжают расти относительно высокими темпами, что, по мнению аналитиков ЦБ, подчеркивает необходимость длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий, отмечает Смирнов.

По данным "Известий", Минэнерго РФ готовит новый налоговый маневр, который предусматривает снижение нагрузки на нефтяную отрасль и удвоение инвестиций в нее. На этом фоне выросли акции российских нефтяных компаний, констатирует аналитик.

Ближайшей целью для роста индекса МосБиржи выступает уровень сопротивления в районе 2795 пунктов. В случае его преодоления движение вверх может продолжиться до уровня 200-дневной скользящей средней, расположенного около 2833 пунктов, заключил представитель "Финама".

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что коррекционный рост рынка акций РФ выглядит вполне логичным после затяжного снижения с прошлой недели.

К вечеру подросли "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,5%) в преддверии объявления советом директоров рекомендации по дивидендам. Лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" на ожиданиях перехода ЦБ РФ летом к смягчению ДКП, а также возможном пересмотре льготных программ ипотеки, отметил аналитик.

"Текущий отскок, учитывая достаточно длинную волну снижения, выглядит логичным. Перед переходом рынка к восстановлению во вторник падение составляло пять сессий подряд, а от локального максимума, установленного 13 мая, волна снижения составила десять сессий, в рамках которых индекс МосБиржи потерял порядка 10%. В такой ситуации часть спекулятивно настроенных инвесторов могла перейти к фиксации прибыли по коротким позиция в российских акциях, что и спровоцировало коррекционный рост", - считает аналитик.

Однако с технической точки зрения сейчас на российском рынке высоки риски возобновления негативной динамики и обновления локальных минимумов с возможностью отката индекса МосБиржи в район 2500 пунктов. В среду индекс МосБиржи протестировал снизу трендовую линию, построенную на минимумах декабря и апреля и пробитую в понедельник. Откат от данной линии вниз может стать сигналом подтверждения пробоя, что будет говорить в пользу продолжения негативной динамики рынка в среднесрочной перспективе, добавил Зварич.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, можно говорить о том, что сработала теория гэпов - во вторник практически были закрыты межсессионные разрывы индекса МосБиржи от 9 и 10 апреля. Далее в среду была отработана первая цель роста - 2770 пунктов, где был расположен гэп от 26 мая. Для индекса МосБиржи сильным сопротивлением выступает рубеж 2800 пунктов, который многократно проторгован. Стратегической же целью роста на данный момент видится район выше 2900 пунктов, где остались гэпы от 12 и 15 мая, полагает Антонов.

Новостной фон остается тревожным и будет сдерживать покупки. Из-за океана продолжают звучать угрозы ввести жесткие санкции в отношении России. Центробанк РФ в своем телеграм-канале заявил о замедлении роста розничных цен, но вновь отметил, что "устойчивое снижение инфляции до 4% и ее стабилизация на этом уровне требуют поддержания жестких денежно-кредитных условий продолжительное время", отмечает Антонов. Таким образом, и так слабые надежды на снижение ставки 6 июня уменьшились еще больше, полагает эксперт.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подскочил на 1,3%, китайский Shanghai Composite остался на уровне вторника, гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 просели на 0,8%) и США (индексы акций к 18:50 МСК просели на 0,1-0,3%).

Поддержку рынку акций Японии оказало падение доходностей бондов после сообщения Reuters со ссылкой на источники о том, что власти Японии рассматривают возможность сокращения выпуска сверхдлинных гособлигаций.

Индекс доверия бизнеса к экономике Южной Кореи (BSI) в обрабатывающей промышленности в мае вырос до максимальных с июля прошлого года 73 пунктов с 68 пунктов месяцем ранее, сообщил Банк Кореи.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Гонконга на уровне "AA+". Прогноз рейтинга - "стабильный".

Импульс к росту экономики Гонконга улучшился в первом квартале 2025 года, объем ВВП поднялся на 3,1% в годовом выражении благодаря увеличению инвестиций и экспорта, отметили эксперты агентства. Они предупредили, однако, что напряженность в торговых отношениях США и Китая, вероятно, будет негативно сказываться на экономике Гонконга в течение ближайших нескольких кварталов.

S&P ожидает замедления темпов роста ВВП Гонконга с 2,5% в 2024 году до 1,6% в 2025 году и прогнозирует повышение ВВП на 1,8% в 2026 году.

На нефтяном рынке вечером в среду цены продолжают рост на сообщениях СМИ, что США запретили Chevron Corp. (SPB: CVX) экспортировать нефть из Венесуэлы.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,44 за баррель (+2,1% и -1% накануне), июльская цена фьючерса на WTI - $62,38 за баррель (+2,5% и -1% во вторник).

Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, новая лицензия, выданная Chevron администрацией президента США Трампа, позволяет компании сохранить активы в Венесуэле, но не дает возможности экспортировать нефть из страны. Срок действия предыдущей лицензии завершился 27 мая.

Спикер Госдепартамента Тэмми Брюс в ходе пресс-конференции заявила, что власти США "продолжат ограничивать финансирование режима Мадуро, которое он использует для угнетения народа Венесуэлы".

Накануне обе марки нефти подешевели на опасениях дальнейшего наращивания добычи странами ОПЕК+. Встреча восьмерки стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться добыча нефти на июль, состоится в ближайшую субботу, и по данным различных СМИ, на ней будет поднят вопрос третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с.

Министры стран-участниц ОПЕК+ в среду по итогам 39-й встречи подтвердили ранее принятые решения, в том числе касающиеся уровней добычи нефти до конца 2026 года, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.

Кроме того, участники совещания подтвердили рамки декларации о сотрудничестве (DoC), а также мандат министерского комитета альянса (JMMC) на изучение условий мирового рынка нефти и уровней ее добычи участниками сделки. Комитет будет собираться раз в два месяца и в случае необходимости имеет право потребовать проведения министерской встречи ОПЕК+. В коммюнике также отмечена "исключительная важность соблюдения сделки в полном соответствии с учетом механизма компенсаций".

Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 30 ноября.

Во "втором эшелоне" на МосБирже в среду выросли акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+7,1%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (+5,5%), МТС-банка (MOEX: MBNK) (+5,1%), ПАО "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (+4,6%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+4,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+4%), ПАО "Русагро" (MOEX: RAGR) (+3,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,2%).

ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (+1,1%, до 49,7 рубля) (Тольятти, Самарская область) в январе-марте 2025 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 28% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 993 млн рублей, говорится в отчете компании.

Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов за первый квартал 2025 года в размере 0,28 рубля на акцию. На выплату дивидендов в целом планируется направить 307,6 млн рублей, сообщила компания.

Совет директоров ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,9%, до 13,19 рубля; +0,7% "префы", до 216,35 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,4281 рубля на одну обыкновенную акцию и 25,9523 рубля на привилегированную, говорится в материалах компании.

Подешевели в среду "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 81,15 млрд рублей (из них 12,85 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 12,63 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,53 млрд рублей на акции "Газпрома").

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