Курс пары рубль/юань останется в диапазоне 11-11,4 руб./юань до конца недели - Freedom Finance Global

Курс пары рубль/юань останется в диапазоне 11-11,4 руб./юань до конца текущей недели, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"После передышки рубль в ходе торгов 28 мая возобновил укрепление, - пишет эксперт в комментарии. - Главным фактором укрепления российской валюты, как обычно бывает в третьей декаде месяца, является налоговый период. Несмотря на то, что доллар по отношению к мировым резервным валютам второй день идет вверх, в паре с рублем он дешевеет. Вполне возможно, что это связано с невысоким спросом на подорожавшие в начале года импортные товары и со слабой востребованностью валюты у населения РФ".

Аналитик напоминает, что на следующей неделе совет директоров Банка России объявит решение по ключевой ставке. На взгляд Мильчаковой. у аналитиков по этому поводу нет единого мнения, однако не исключено ее снижение до 20% годовых. Эксперт допускает, что рубль сейчас укрепляется еще и с учетом оптимистичных ожиданий относительно предстоящего смягчения монетарных условий.

Ориентиры Freedom Finance Global для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца текущей недели: 78-80 руб., 89-91 руб. и 11-11,4 руб. соответственно.

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