"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Европлана на уровне 1000 руб

"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Европлана" на уровне 1000 рублей за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Лизинговая компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года:

- Чистая прибыль снизилась на 68% год к году и составила 1,4 млрд рублей.

- Лизинговый портфель снизился на 11%, до 227,5 млрд рублей.

- Чистый процентный доход вырос на 11%, до 6,3 млрд рублей, чистый непроцентный доход - на 22%, до 3,9 млрд рублей.

- Рентабельность капитала (RОE) составила 23,9% к концу квартала.

"Финансовые результаты "Европлана" можно охарактеризовать как ожидаемо нейтральные, - пишут эксперты. - Снижение прибыли в отчетном периоде в первую очередь связано с уменьшением лизингового портфеля и слабым спросом на рынке из-за продолжительно высокой ключевой ставки Банка России. Дополнительное давление оказало вызревание убытков по сделкам с низкими авансами, заключенными ранее. Тем не менее компания демонстрирует устойчивость в условиях рыночной турбулентности. Особенно стоит выделить чистую процентную маржу, которая достигла рекордного уровня за последние пять лет".

Несмотря на давление со стороны макроэкономики, аналитики "Цифра брокера" позитивно оценивают устойчивость бизнес-модели "Европлана" и сохраняют благоприятный взгляд на бумаги компании.

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