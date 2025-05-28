Рубль дорожает в паре с юанем в единый день уплаты налогов

Москва. 28 мая. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в среду. Рубль укрепляется на фоне спроса со стороны экспортеров, которые в среду перечисляют в бюджет НДФЛ, НДПИ, налог на прибыль, страховые взносы, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,03 руб., что на 8,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 38 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,68 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 56 копеек, до 90,37 руб./EUR1.

"В рамках торгов среды ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине диапазона 11-11,5 рублей. При этом китайская валюта может продолжить умеренный рост и сделать существенный шаг к середине данного коридора на фоне сохраняющейся неопределенности на геополитическом треке и дальнейшего ухудшения ситуации в ценах на нефть. Отметим, что сегодня пройдет пик налоговых выплат, в результате чего рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, что существенно снижает риски отступления юаня ниже 11 рублей", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Текущие темпы роста цен в РФ в апреле-мае заметно снижались в значительной степени из-за эффекта переноса укрепления рубля, которое в существенной мере является отражением достигнутой жесткости денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

В апреле рост потребительских цен с сезонной очисткой в годовом выражении замедлился до 6,2% с 7% в марте. "Оперативные данные мая указывают на продолжение замедления текущих темпов роста потребительских цен и годовой инфляции", - отмечают аналитики ЦБ. Максимум годовой инфляции пришелся на март, когда она составила 10,3%, в апреле этот показатель снизился до 10,2%.

"Стабилизация инфляции на целевом уровне 4% в 2026 году требует проведения жесткой денежно-кредитной политики длительное время. Траектория ключевой ставки будет определяться скоростью снижения инфляции и инфляционных ожиданий, балансом рисков для достижения цели по инфляции в 2026 году", - подчеркивает департамент ЦБ.

Цены на нефть уверенно повышаются в среду днем на информации СМИ о том, что США запретили Chevron Corp. (SPB: CVX) экспортировать нефть из Венесуэлы. Рост рынка, однако, сдерживается ожиданиями дальнейшего наращивания добычи странами ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $64,62 за баррель, что на 0,84% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,87%, до $61,41 за баррель.

Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, новая лицензия, выданная Chevron администрацией президента США Дональда Трампа, позволяет компании сохранить активы в Венесуэле, но не дает возможности экспортировать нефть из страны. Срок действия предыдущей лицензии завершился 27 мая.

Участники рынка ждут встречи государств ОПЕК+, на которой будут обсуждаться уровни добычи в июле. Как сообщали СМИ, "восьмерка" рассматривает возможность третьего подряд увеличения нефтепроизводства на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с) в июле. Встреча министров стран, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн б/с, состоится в субботу, а не в воскресенье, сообщили ранее несколько источников.

Кроме того, трейдеры оценивают перспективы новых санкций США в отношении РФ.

Трамп заявил во вторник вечером, что если бы не он, то России пришлось бы иметь дело с очень крупными проблемами. "Чего не понимает президент РФ Владимир Путин, так это то, что, если бы не я, множество по-настоящему плохих вещей уже случилось бы с Россией; я имею в виду - в самом деле плохих", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По словам Трампа, Путин "играет с огнем".

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог считает, что Трамп подразумевает ухудшение личных отношений, когда говорит об "игре с огнем". "Не стоит портить отношения с президентом Трампом. (...) Потому что вы с президентом Трампом продвинетесь намного дальше, если сможете наладить отношения", - заявил он.