"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Структура "Т-Технологий" и ХК "Интеррос" - "Каталитик пипл" - получила 9,95% "Яндекса", говорится в сообщении владельцев совместного предприятия (СП).

Эксперты инвесткомпании на текущем этапе оценивают сделку нейтрально.

"С одной стороны, "Яндекс" входит в число наших фаворитов, и приобретение миноритарной доли без использования собственного капитала в случае реализации потенциала роста акций действительно может быть выгодно для акционеров, - пишут аналитики в обзоре. - С другой стороны, параметры сделки (цена приобретения, стоимость и характер привлеченного финансирования) неизвестны, однако они могут оказать существенное влияние на итоговый результат инвестиции. Кроме того, мы считаем, что синергетический потенциал данной конкретной сделки ограничен, поскольку размер доли носит характер портфельной инвестиции, при этом "Яндекс" уже имеет действующие партнерства с ВТБ и Альфа-банком, а также собственное финтех-направление".

Также Перминов и Шаров указывают, что бизнес "Т-Технологий" демонстрирует уверенный рост и высокую доходность. Акции торгуются с мультипликатором P/E 2025п 5,0х против среднеисторического уровня 9,3х.

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