"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Совкомфлота с прогнозной ценой 83 руб

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "Совкомфлота" с прогнозной стоимостью на уровне 83 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 13%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Эмитент показал довольно слабые финансовые результаты по итогам 1К25, констатирует эксперт.

"Отчет стал продолжением негативной динамики: выручка и прибыль снижались уже несколько кварталов подряд на фоне ограничений в логистике и падении фрахтовых ставок. В краткосрочной перспективе финансовые показатели компании останутся под давлением из-за санкций. Однако в долгосрочной перспективе при условии адаптации к новым условиям и смягчении ограничений компания имеет потенциал для восстановления. Девальвация рубля также будет оказывать положительное влияние на цену акций", - пишет Гудым в обзоре.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализирующаяся на транспортировке энергоносителей, прежде всего нефти, нефтепродуктов, СПГ и сжиженного углеводородного газа.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.