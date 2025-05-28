Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Акрона

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций "Акрона", бумаги остаются непривлекательными в силу низкой ликвидности и высокой оценки, сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент опубликовал результаты за 1К25 по МСФО, которые на фоне отмены 10%-ной экспортной пошлины и повышения экспортных цен на удобрения оказались сильными и в целом несколько превзошли наши прогнозы, - отмечает эксперт. - Ждем дальнейшего усиления российской валюты во 2К25, которое будет негативно сказываться на прибыли "Акрона" как крупного экспортера. Акции компании остаются непривлекательными в силу низкой ликвидности и высокой оценки (торгуются с премией к бумагам "ФосАгро" в 40-50%)".

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