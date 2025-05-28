Первая цель роста индекса Мосбиржи в среду - отметка 2770п - "Алор Брокер"

Первой целью роста индекса Мосбиржи в среду может стать отметка 2770 пунктов, потом будет сопротивление на уровне 2800 пунктов, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Как мы и ожидали, рынок акций нащупал локальное дно и начал разворот вверх. По итогам дня индекс Мосбиржи прибавил 1,4%. Однако объемы торгов были невелики, менее 80 млрд руб., примерно такие же, как и во времена нисходящего тренда, - пишет эксперт в комментарии. - Это говорит о том, что рынок туда-сюда гоняют спекулянты, а основная масса инвесторов занимает выжидательную позицию и пока не хочет пополнять среднесрочные портфели даже на просадках. Можно говорить о том, что сработала теория гэпов - во вторник практически были закрыты межсессионные разрывы индекса Мосбиржи от 9 и 10 апреля".

Если следовать этой теории далее, то первой целью роста, по мнению Антонова, является район 2770 пунктов - там расположен гэп от 26 мая. В среду с утра рынок продолжает рост, и до этой отметки осталось пройти 15 пунктов.

"Потом будет сопротивление на уровне 2800 пунктов, но оно не очень сильное, поскольку этот район многократно проторгован, - указывает аналитик. - Стратегическую же цель роста на данный момент мы видим в районе чуть выше 290 пунктов - там гэпы от 12 и 15 мая. Новостной фон остается тревожным и будет сдерживать покупки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.