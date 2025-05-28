Юань может продолжить умеренное укрепление к рублю в среду - ПСБ

Юань в среду может продолжить умеренное укрепление к рублю, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В рамках торгов среды ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине диапазона 11 - 11,5 руб./юань, - пишет эксперт в комментарии. - При этом китайская валюта может продолжить умеренный рост и сделать существенный шаг к середине данного коридора на фоне сохраняющейся неопределенности на геополитическом треке и дальнейшего ухудшения ситуации в ценах на нефть. Отметим, что в среду будет пройден пик налоговых выплат, в результате чего рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, что существенно снижает риски отступления юаня ниже 11 рублей".

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