Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 28 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых факторов, в частности, опасений относительно возможного затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и ожиданий скорого начала периода смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, с другой стороны. Поддержку российским облигациям окажут также растущие цены на нефть и позитивное закрытие торгов на фондовых биржах США накануне, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что если бы не он, то России пришлось бы иметь дело с очень крупными проблемами. "Чего не понимает президент РФ Владимир Путин, так это то, что, если бы не я, множество по-настоящему плохих вещей уже случилось бы с Россией; я имею в виду - в самом деле плохих", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По словам Трампа, Путин "играет с огнем".

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов во вторник за счет оптимизма по поводу переговоров США и Европейского союза относительно заключения торговой сделки. В понедельник биржи США были закрыты в связи с Днем памяти (Memorial Day).

На выходных Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился отложить вступление в силу пошлины в 50% на импорт товаров из ЕС до 9 июля, чтобы дать сторонам время для достижения соглашения по тарифам. Во вторник Трамп позитивно оценил усилия Евросоюза, направленные на заключение сделки. "Меня только что проинформировали, что из ЕС позвонили для быстрого согласования дат для встреч. Это позитивное событие", - написал он в своей соцсети Truth Social.

Тем временем индекс потребительского доверия, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае вырос до 98 пунктов с апрельских 85,7 пункта. Таким образом, рост индикатора в мае оказался максимальным за четыре года.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в среду. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 0,5%. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Гонконга на уровне "AA+". Прогноз рейтинга - "стабильный". Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,1%.

Цены на нефть повышаются в среду на информации СМИ о том, что США запретили Chevron экспортировать нефть из Венесуэлы. Рост рынка, однако, сдерживается ожиданиями дальнейшего наращивания добычи странами ОПЕК+. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $64,25 за баррель, что на 0,25% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты снизились в цене на 1%, до $64,09 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,26%, до $61,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 1%, до $60,89 за баррель.

Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, новая лицензия, выданная Chevron администрацией президента США Дональда Трампа, позволяет компании сохранить активы в Венесуэле, но не дает возможности экспортировать нефть из страны. Срок действия предыдущей лицензии завершился 27 мая.

Участники нефтяного рынка ждут встречи государств ОПЕК+, на которой будут обсуждаться уровни добычи в июле. Как сообщали СМИ, восьмерка стран ОПЕК+ рассматривает возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в субботу, а не в воскресенье, как планировалось ранее, сообщили несколько источников.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,597 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,611 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 мая вырос на 0,1% и составил 111,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,13%, поднявшись до 1064,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-08" (+0,59%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,58%) и "Почта России-001Р-10" (+0,52%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-32" (-0,61%), "ГТЛК-001Р-07" (-0,56%) и "РЖД-001Р-21R" (-0,51%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) завершило размещение 2-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом 4,3 млрд рублей, которое продолжалось с 10 апреля. Сбор заявок на выпуск прошел 7 апреля. Ставка ежемесячных купонов была установлена на уровне 24,5% годовых.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершило размещение облигаций с погашением в 2055 году серии БО-001P-53 объемом 6,4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. По выпуску предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс 50 базисных пунктов. Выплата 1-го купона состоится 28 июня 2025 года, последующие купоны ежемесячные с выплатами 28-го числа каждого месяца. По выпуску установлена амортизационная структура погашения, ожидаемая дюрация - 3,1 года.

ООО "СОПФ ДОМ.РФ" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций 13-й серии объемом 10 млрд рублей на уровне 17,95% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 19,20% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Компания 27 мая провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 29 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "Полипласт" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии П02-БО-05 с не менее 2 млрд рублей до 7,7 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона - 25,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 28,7% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 27 мая. Техразмещение запланировано на 29 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Лизинговая компания Спектр" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии БО-01 на уровне 700 базисных пунктов и финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 27,5% годовых (доходность к погашению - 31,25% годовых). Сбор заявок на два выпуска 2-летних облигаций прошел 27 мая. Планируемый объем серии БО-01 - 200 млн рублей, серии БО-02 - 300 млн рублей. Купоны по обоим займам будут ежемесячными. По выпуску БО-01 будут выплачиваться переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. По выпуску БО-02 фиксированные купоны. Техразмещение выпусков запланировано на 30 мая. Флоатер будет доступен только квалифицированным инвесторам, выпуск с фиксированными купонами - неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Объем размещения 3-летних облигаций ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) серии БО-П16 с фиксированными купонами составит 4,5 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 22,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 24,67% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 27 мая. Объем займа при открытии книги заявок составлял не менее 2 млрд рублей, книга была переподписана. Одновременно эмитент проводил сбор заявок на трехлетний флоатер с привязкой к ключевой ставке (ориентир спреда к ставке ЦБ составлял не более 375 базисных пунктов) объемом от 1 млрд рублей, но перенес его размещение на более поздний срок. Купоны по обоим займам ежемесячные, также предусмотрена амортизация (по 11% от номинала будет погашено в даты выплат 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 12% - в дату выплаты 36-го купона). Техразмещение эмиссии запланировано на 30 мая.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 4 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии БО-002Р-06 объемом 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 215 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 9 июня. Эмиссия доступна для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установило ставку 21-24-го купонов облигаций серии 002Р-10 на уровне 8% годовых. Десятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в июне 2020 года по ставке квартального купона 5,8% годовых до оферты с исполнением 9 июня 2025 года. Период предъявления бумаг к оферте - с 29 мая по 4 июня.

ООО "Феррум" установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-01-001P на уровне 27,5% годовых. Компания в сентябре 2024 года завершила размещение выпуска номинальным объемом 250 млн рублей, реализовав 40,93% эмиссии на 102,313 млн рублей. Размещение 5-летних облигаций продолжалось с 5 октября 2023 года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 16,75% годовых, ставка 13-го купона - 20% годовых. Ставки 14-25-го купонов переменные, формула для расчета: ключевая ставка Банка России, действующая на дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6,5% годовых. Купоны ежемесячные.

"Домодедово" предложило владельцам биржевых рублевых облигаций с погашением в декабре 2025 года проголосовать за отказ от права требовать выкуп этих бумаг, возникшего, в том числе, после отзыва кредитного рейтинга в феврале. Согласно сообщению ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (ДФФ), эмитента облигаций аэропорта "Домодедово", собрание держателей облигаций в заочной форме назначено на 11 июня. В нем могут принять участие владельцы бондов по состоянию на 30 мая. В повестку собрания включен вопрос о признании ненаступившими оснований приобретения биржевых облигаций, а именно - факта отзыва 20 февраля текущего года агентством АКРА у компании DME Limited ранее присвоенного кредитного рейтинга по инициативе рейтингуемого лица, а также снижения доли DME Limited в уставном капитале эмитента до уровня ниже 50,1% с 7 октября 2024 года. Также в повестку включен вопрос об отказе от права требовать приобретения биржевых облигаций эмитента, возникшего по этим основаниям.