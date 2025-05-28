Вероятен дальнейший рост индекса Мосбиржи в направлении 2800п в среду - ПСБ

Вероятен дальнейший рост индекса Мосбиржи в направлении 2800 пунктов в среду, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Индекс Мосбиржи во вторник вырос на 1%, вернувшись в 2736 пунктов, причем объемы торгов оказались одинаковыми с "обвальным" понедельником - 77 млрд руб.: рынок снимал накопленную техническую перепроданность, отскок шел по широкому фронту бумаг, - отмечает эксперт в комментарии. - От США поступают противоречивые данные в отношении санкционного давления на Россию, тогда как со стороны ЦБ РФ все больше поступает сигналов в пользу смягчения риторики (при сохранении ставки) на ближайшем заседании: например, в отчете за апрель регулятор зафиксировал снижение спроса на кредит ниже допандемийного уровня".

Аналитик ожидает, что в среду рынок продолжит инерционно восстанавливаться, и рассчитывает на движение индекса Мосбиржи в район 2800 пунктов. По мнению Крыловой, поддержкой может выступить статистика Росстата по инфляции за неделю.

"В фокусе участников рынка будет рекомендация СД "Транснефти" по дивидендам за 2024 год - мы рассчитываем на 200 руб./акцию, доходность 15,5%. Сегодня эти бумаги могут смотреться лучше рынка", - подчеркивает Крылова.

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