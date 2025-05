Рынок акций США резко вырос во вторник, Brent торгуется у $64,4 за баррель

Рынок акций США резко вырос во вторник на ожиданиях торговой сделки с Евросоюзом. Рынки акций АТР движутся разнонаправленно. Цены на нефть повышаются, Brent торгуется у $64,4 за баррель.

Американские фондовые индексы активно подросли по итогам торгов во вторник за счет оптимизма по поводу переговоров США и Европейского союза относительно заключения торговой сделки.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с Днем памяти (Memorial Day).

На выходных американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился отложить вступление в силу пошлины в 50% на импорт товаров из ЕС до 9 июля, чтобы дать сторонам время для достижения соглашения по тарифам.

Во вторник Трамп позитивно оценил усилия Евросоюза, направленные на заключение сделки.

"Меня только что проинформировали, что из ЕС позвонили для быстрого согласования дат для встреч. Это позитивное событие", - написал он в своей соцсети Truth Social.

"Решение отложить пошлины на ЕС до 9 июля стало важным шагом для разрешения всей этой торговой ситуации в целом, поскольку оно повышает шансы на то, что торговые сделки продолжат заключаться, а это именно то сообщение, на которое надеялся рынок", - отметил Роберт Руджирелло из Brave Eagle Wealth Management.

Тем временем индекс потребительского доверия, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае вырос до 98 пунктов с апрельских 85,7 пункта. Таким образом, рост индикатора в мае оказался максимальным за четыре года.

Акции Informatica Inc. подорожали на 6,1% благодаря новости о том, что Salesforce Inc. (SPB: CRM) покупает поставщика решений для работы с данными за $8 млрд. Капитализация Salesforce увеличилась на 1,5%.

Цена бумаг Trump Media & Technology Group Corp. упала на 10% на новости, что материнская компания соцсети Трампа планирует привлечь $2 млрд за счет размещения акций и еще $1 млрд за счет продажи конвертируемых облигаций.

Рыночная стоимость Autozone (SPB: AZO) понизилась на 3,4%, хотя американская сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров впервые за пять кварталов превысила ожидания рынка по квартальной выручке. В третьем финквартале показатель увеличился до $4,46 млрд с $4,24 млрд за сопоставимый период годом ранее против прогноза в $4,42 млрд.

Котировки бумаг PDD Holdings Inc. в Нью-Йорке упали почти на 14% из-за слабой квартальной отчетности китайской платформы электронной торговли.

Одним из важнейших событий для рынка на этой неделе станет публикация квартальной отчетности производителя микрочипов Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (после закрытия рынка в среду). В ожидании этого события рыночная стоимость Nvidia повысилась на 3,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 1,78% и составил 42343,65 пункта. Из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, отрицательную динамику продемонстрировали только акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) и Boeing Co. (SPB: BA)

Standard & Poor''s 500 вырос на 2,05% - до 5921,54 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,47% и составил 19199,16 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Гонконга на уровне "AA+". Прогноз рейтинга - "стабильный".

Импульс к росту экономики Гонконга улучшился в первом квартале 2025 года, объем ВВП поднялся на 3,1% в годовом выражении благодаря увеличению инвестиций и экспорта, отметили эксперты агентства. Они предупредили, однако, что напряженность в торговых отношениях США и Китая, вероятно, будет негативно сказываться на экономике Гонконга в течение ближайших нескольких кварталов.

S&P ожидает замедления темпов роста ВВП Гонконга с 2,5% в 2024 году до 1,6% в 2025 году и прогнозирует повышение ВВП на 1,8% в 2026 году.

Список лидеров падения в составе гонконгского индекса возглавляют бумаги BYD Co., дешевеющие на 2,7%.

Рыночная стоимость New Oriental Education & Technology Group, Geely Automobile Holdings и Li Auto (SPB: LI) уменьшается на 2,1%, Lenovo - на 2,3%.

Капитализация Sands China (SPB: 1928) повышается на 2,7%, Kuaishou Technology - на 6,5%, Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.- на 3,8%, Nongfu Spring - на 3,7%, Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,6%.

Акции Xiaomi (SPB: 1810) дорожают на 1,8% на сильной отчетности.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,3%.

Поддержку котировкам акций оказывает падение доходностей бондов после сообщения Reuters со ссылкой на источники о том, что власти Японии рассматривают возможность сокращения выпуска сверхдлинных гособлигаций.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Socionext (+5,2%).

Рыночная стоимость Alps Alpine растет на 4,6%, Japan Steel Works - на 4,4%, Daiichi Sankyo - на 3,9%, Sumco - на 2,8%.

Цена бумаг Isetan Mitsubishi Electric снижается на 4,2%, Sumitomo Metal Mining - на 3,2%, Fuji Electric и Toho - на 2%, Nomura Research Institute - на 1,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,3%.

Индекс доверия бизнеса к экономике Южной Кореи (BSI) в обрабатывающей промышленности в мае вырос до максимальных с июля прошлого года 73 пунктов с 68 пунктов месяцем ранее, сообщил Банк Кореи.

Котировки бумаг Posco увеличиваются на 4,9%, Korean Air Lines - на 0,9%, Samsung Electronics - на 3,3%, Hyundai Motor - на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,1%.

Потребительские цены в Австралии в апреле выросли на минимальные с ноября 2024 года 2,4% в годовом выражении, как и в предыдущие два месяца, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). При этом рынок в среднем ожидал подъема на 2,3%, отмечает Trading Economics.

Капитализация BHP снижается на 0,4%, Rio Tinto - на 0,8%.

Цены на нефть повышаются в среду на информации СМИ о том, что США запретили Chevron Corp. (SPB: CVX) экспортировать нефть из Венесуэлы.

Рост рынка, однако, сдерживается ожиданиями дальнейшего наращивания добычи странами ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $64,41 за баррель, что на $0,32 (0,5%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты снизились в цене на $0,65 (1%), до $64,09 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,32 (0,53%), до $61,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,59 (1%), до $60,89 за баррель.

Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, новая лицензия, выданная Chevron администрацией президента США Дональда Трампа, позволяет компании сохранить активы в Венесуэле, но не дает возможности экспортировать нефть из страны. Срок действия предыдущей лицензии завершился 27 мая.

"Потеря венесуэльской нефти приведет к нехватке сырья на американских НПЗ и повысит их зависимость от ближневосточных поставок", - отмечает аналитик Westpac Роберт Ренни.

Участники рынка ждут встречи государств ОПЕК+, на которой будут обсуждаться уровни добычи в июле. Как сообщали СМИ, восьмерка стран ОПЕК+ рассматривает возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в субботу, а не в воскресенье, сообщили ранее несколько источников.

Кроме того, трейдеры оценивают перспективы новых санкций США в отношении РФ.

Трамп накануне заявил, что российский президент "играет с огнем", и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отметил, что это подразумевает ухудшение личных отношений Трампа с Путиным.