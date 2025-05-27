"Префы" Башнефти - возможный источник дивидендов - "Т-Инвестиции"

Привилегированные акции "Башнефти" могут подойти инвесторам в качестве источника дивидендов, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции".

Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 147,31 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении эмитента.

Годовое собрание акционеров в заочной форме назначено на 30 июня 2025 года.

"Обычка" "Башнефти" не выглядит привлекательно из-за низкого уровня ликвидности, "префы" же можно рассмотреть в качестве источника дивидендов (Дивидендная доходность - около 8% и 12% соответственно)", - указывают эксперты в комментарии.

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