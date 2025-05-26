Справедливая доходность нового выпуска бондов АФК Система составляет около 24-24,5% - инвестбанк "Синара"

Справедливая доходность нового выпуска двухлетних облигаций АФК "Система" серии 002Р-02 находится на уровне 24-24,5% годовых, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова.

"АФК "Система" 28 мая соберет заявки на облигации серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд руб. Срок обращения - 2 года, купонный период - 30 дней. Ориентир по купону - не выше 23,25% годовых (доходность - не более 25,89% годовых). Предварительная дата начала размещения - 30 мая.

"Близкие по дюрации выпуски АФК "Система", обращающиеся на вторичном рынке, дают премию к ОФЗ в размере не более 730 б. п., в то время как по ориентиру для нового выпуска она составляет примерно 870 б. п. Таким образом, новая бумага предполагает премию ко вторичному рынку порядка 150 б. п., а справедливая доходность, по нашей оценке, находится на уровне 24,00-24,50%", - пишут эксперты.

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