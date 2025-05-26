Участие в размещении новых бондов Газпром капитала интересно при доходности не ниже 7,5% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении новых бондов ООО "Газпром капитал" серии БО-003Р-14 интересно при доходности не ниже 7,5%, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова.

"Газпром капитал" планирует 27 мая собрать заявки на облигации серии БО-003Р-14 на сумму от $150 млн. Срок обращения выпуска - 4 года, купонный период - 30 дней. Ориентир по ставке купона - не выше 8,00% годовых (эффективная доходность - не более 8,30%). Начало размещения намечено на 29 мая. "Близкие по дюрации выпуски замещающих облигаций "Газпром капитала" ЗО29-1-Д и ЗО30-1-Д торгуются с доходностью около 7,2% годовых, - указывают эксперты. - Таким образом, ориентир по новому выпуску предполагает премию к этому уровню около 110 б. п. На наш взгляд, участие в размещении целесообразно при доходности не ниже 7,5% (купон 7,25%), в противном случае есть смысл обратить внимание на чуть более короткий выпуск БО-003Р-13 с купоном 7,65%, который торгуется с доходностью около 7% к погашению в мае 2028 года".

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