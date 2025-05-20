Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Софтлайна на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Софтлайна" на уровне "покупать", сообщается в обзоре банка.

"Опубликованные результаты выглядят позитивно, - отмечает аналитик Константин Белов. - Рост оборота замедлился, что отражает зрелость бизнеса в сегменте сторонних решений, притом что оборот от продажи собственных решений повысился на 40% г/г, обеспечив рекордную валовую рентабельность. В то же время умеренное увеличение скорректированного показателя EBITDA отражает, среди прочего, возросшие в условиях расширения бизнеса затраты на персонал. Отмечаем, что более высокое отношение скорректированного чистого долга к EBITDA по сравнению с концом 2024 года отражает сезонность деятельности".

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