Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Snap до $10

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Snap Inc. (владельца приложения Snapchat) с $11 до $10 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитика Сакена Исмаилова.

Эмитент представил смешанные результаты за 1К25, констатирует эксперт.

Несмотря на рост активных пользователей и рекламодателей, компания по-прежнему не может нарастить монетизацию рекламы, а средняя выручка от одного пользователя не смогла значимо превысить консенсус-прогноз, отмечает он. При этом позитив в отчет добавил существенный рост выручки от Snapchat+.

Также Snap удается сдерживать операционные затраты, несмотря на расширение персонала, однако в следующем квартале компания может показать негативную динамику ввиду макроэкономической неопределенности и снижения спроса на рекламу, полагает Исмаилов.

"Мы нейтрально оцениваем результаты, но с учетом возможных негативных результатов в следующем квартале снижаем нашу целевую цену с $11 до $10, сохраняя рекомендацию "держать", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

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