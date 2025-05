Цены на нефть умеренно снижаются

Индексы США завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы Китая, Гонконга и Южной Кореи растут в среду, Япония снижается. Нефть дешевеет в српеду утром, Brent торгуется у $66,24 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленными изменениями.

S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам второй сессии подряд на оптимизме, связанном с договоренностью США и Китая о взаимном снижении торговых пошлин, а также обнадеживающими статданными. Dow Jones Industrial Average оказался в минусе, чему способствовало резкое падение котировок UnitedHealth после замены CEO компании.

Вышедшие во вторник данные министерства труда США указали на замедление годового темпа инфляции в стране в прошлом месяце. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в апреле увеличились на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, тогда как в марте их рост составил 2,4%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал сохранение инфляции на уровне предыдущего месяца. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 2,8% в годовом выражении, как и ожидали аналитики.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Аналитики и участники рынка в основном полагают, что ФРС не будет уменьшать процентную ставку раньше сентября, но по-прежнему ожидают двух ее снижений по 25 базисных пунктов в текущем году.

В четверг министерство труда США опубликует отчет об изменении цен производителей в апреле.

Аналитики Goldman Sachs Group (SPB: GS) повысили прогноз для фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 6100 пунктов с 5900 пунктов, отметив снижение торговой напряженности и риска рецессии в США. Прогноз на 12 месяцев повышен до 6500 пунктов с 6200 пунктов. Эксперты банка понизили оценку вероятности рецессии в США - до 35% с 45% и повысили прогноз роста американского ВВП на 2025 год на 0,5 процентного пункта - до 1%.

Наибольшее снижение среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average показали котировки акций UnitedHealth Group (SPB: UNH), упавшие на 17,8% после того, как крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования объявила о назначении нового CEO, а также отозвала годовой прогноз.

Лидером роста в составе того же индекса стала Nvidia Corp. (SPB: NVDA), бумаги которой подорожали на 5,6%. Компания сообщила о заключении соглашения о поставке полупроводников саудовской Humain в рамках крупномасштабного проекта по развитию ИИ-инфраструктуры. О стратегическом партнерстве с Humain заявила также Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc., акции которой выросли в цене на 4%.

Среди других компаний "великолепной семерки" рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) повысилась на 4,9%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,7%. Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) уменьшилась на 0,03% после того, как компания сообщила о намерении сократить около 3% своих сотрудников в рамках оптимизации структуры управления.

Котировки акций Coinbase Global (SPB: COIN) Inc. подскочили на 24% на новостях о том, что с 19 мая бумаги оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи войдут в состав S&P 500.

Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 2,5% после сообщений СМИ о том, что китайские власти отменили введенный около месяца назад запрет на прием поставок самолетов этой компании.

Цена акций Under Armour увеличилась на 1%. Производитель спортивной одежды зафиксировал чистый убыток в четвертом финквартале, но его выручка превзошла прогнозы.

Китайский интернет-ритейлер JD.com увеличил чистую прибыль в первом квартале в 1,5 раза, лучше прогноза аналитиков. ADR компании подорожали на 3,3%.

ADR Tencent (SPB: 700) Music Entertainment Group (TME) выросли в цене на 2,5%. Владелец крупнейшего в Китае музыкального стримингового сервиса в первом квартале утроил чистую прибыль, а его выручка превзошла ожидания аналитиков.

Производитель принтеров и программного обеспечения для 3D-печати 3D Systems потерял 26,7% капитализации на слабой квартальной отчетности. Компания сообщила, что неопределенность, связанная с торговыми пошлинами, вынуждает ее клиентов откладывать капиталовложения, а также отозвала годовой прогноз.

Капитализация Hertz Global Holdings Inc., занимающейся прокатом автомобилей, упала на 16,9% после выхода отчетности компании, показавшей, что Hertz нарастила чистый убыток более чем вдвое в прошлом квартале.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник снизился на 269,67 пункта (0,64%) и составил 42140,43 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 42,36 пункта (0,72%) - до 5886,55 пункта. S&P 500 полностью восстановил потери, понесенные ранее в этом году.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 301,74 пункта (1,61%) и завершил сессию на отметке 19010,09 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду повышаются.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 МСК снизилось на 0,3%, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после ралли в предыдущие дни.

Цены производителей в стране в апреле выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 4% в годовом выражении, сообщил Банк Японии. Это совпало со средним прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Снижение котировок демонстрируют акции таких крупных компаний, как Kawasaki Heavy (-2,5%), Mitsubishi Heavy (-1,3%), Toyota Motor (-3,8%), Fast Retailing (-0,9%).

Цена бумаг Honda Motor опустилась на 3,3%. Автопроизводитель по итогам финансового года, который завершился 31 марта, снизил чистую прибыль на 24,5% и прогнозирует ее падение на 70% в начавшемся фингоду.

Другой представитель автомобильной отрасли - Nissan Motor - анонсировал план восстановления бизнеса, включающий сокращение рабочих мест и числа предприятий. Компания не стала давать прогнозы чистой и операционной прибыли на 2025 финансовый год, начавшийся в апреле, отметив неопределенность, связанную с последствиями торговых пошлин. Акции Nissan дешевеют на 1,7%.

Между тем растут котировки бумаг ряда технологических компаний, в том числе Disco Corp. (+10,8%), Advantest (+4,7%), Tokyo Electron (+0,6%), Lasertec Corp. (+4,2%), Screen Holdings (+4,4%), SoftBank Group (+4,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%.

На Гонконгской фондовой бирже дорожают акции страховщиков China Life Insurance и Ping An Insurance - на 5,6% и 3,6% соответственно, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4,1%, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 4%.

Кроме того, повышаются котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,9%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,1%, интернет-ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 3,1% и 1,9% соответственно, интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК увеличился на 1,2%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, поднялась на 0,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 3,9%, авиаперевозчика Korea Air Lines - на 1,6%.

При этом бумаги автомобильной Hyundai Motor подешевели на 0,1%, сталелитейной Posco - на 2,5%.

Безработица в Южной Корее в апреле опустилась до 2,7% по сравнению с 2,9% месяцем ранее, сообщило статуправление. При этом количество нетрудоустроенных граждан сократилось на 3,4% в годовом выражении - до 854 тыс. человек.

Австралийский S&P/ASX 200 находится практически на уровне закрытия предыдущих торгов.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась менее чем на 0,1%.

Цена акций Insignia Financial рухнула на 13,9% после того, как Bain Capital отозвала предложение о покупке поставщика финансовых услуг, сославшись на волатильность мировых рынков.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск снижается на $0,39 (0,59%), до $66,24 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на $1,67 (2,57%), до $66,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,38 (0,6%), до $63,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,72 (2,78%), до $63,67 за баррель.

Главным позитивным фактором для рынка нефти на этой неделе стала новость о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создание Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдёт навстречу в переговорах о ядерной сделке, отметил американский лидер.

"Оптимизм по поводу торговли и угрозы иранских санкций оказали серьезную поддержку нефтяному рынку, - отметил Уоррен Паттерсон из ING. - Однако по мере того, как история с пошлинами будет отходить на второй план, внимание рынка переключится на поставки ОПЕК+ и на то, собирается ли альянс продолжать активно наращивать предложение".

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,29 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,49 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей.