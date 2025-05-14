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14 мая 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики в ожидании переговоров в Стамбуле

Москва. 14 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Российская делегация будет 15 мая в Стамбуле ожидать украинскую, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", - сказал он ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Госсекретарь США Марко Рубио отправится в Стамбул, где, как ожидается, пройдут переговоры РФ и Украины, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп. "Марко отправится туда, другие наши люди - тоже", - сказал он в ходе выступления в Саудовской Аравии.

Ранее во вторник американские СМИ сообщали, что в Стамбул планируют отправиться спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В сообщениях отмечалось, что они планируют не участвовать в переговорном процессе, а лишь будут наблюдать за его ходом. Келлог в администрации Трампа отвечает за контакты с Украиной и европейскими странами, тогда как Уиткофф в последние месяцы активно контактировал с российской стороной.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленными изменениями. S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам второй сессии подряд на оптимизме, связанном с договоренностью США и Китая о взаимном снижении торговых пошлин, а также обнадеживающими статданными. Dow Jones Industrial Average оказался в минусе, чему способствовало резкое падение котировок UnitedHealth после замены CEO компании.

Вышедшие во вторник данные министерства труда США указали на замедление годового темпа инфляции в стране в прошлом месяце. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в апреле увеличились на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, тогда как в марте их рост составил 2,4%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал сохранение инфляции на уровне предыдущего месяца. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 2,8% в годовом выражении, как и ожидали аналитики.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Аналитики и участники рынка в основном полагают, что ФРС не будет уменьшать процентную ставку раньше сентября, но по-прежнему ожидают двух ее снижений по 25 базисных пунктов в текущем году.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышаются. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК прибавил 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1,7%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК увеличился на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 находится практически на уровне закрытия предыдущих торгов. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 МСК снизилось на 0,3%, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после ралли в предыдущие дни.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается на 0,45%, до $66,33 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на 2,57%, до $66,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени на 0,44%, до $63,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 2,78%, до $63,67 за баррель.

Главным позитивным фактором для рынка нефти на этой неделе стала новость о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создания Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдет навстречу в переговорах о ядерной сделке, отметил американский лидер.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,29 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,49 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,793 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,941 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 мая вырос на 0,1% и составил 111,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,13%, поднявшись до 1057,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,51%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,43%), "ГТЛК-001Р-14" (+0,39%) и "Газпром Капитал БО-001Р-07" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,6%), "Почта России БО-002P-01" (-0,29%) и "АФК Система-001Р-07" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Бианка премиум" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 180 млн рублей, которое продолжалось с 25 марта. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 28,5% годовых до погашения. В дату окончания 27-го купонного периода по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента (call-опцион).

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 20 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на облигации серии БО-П13 со сроком обращения около 2,2 года (810 дней) объемом 15 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности бондов на Московской бирже на соответствующем сроке плюс спред 325 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 23 мая.

ООО "Компания "Симпл" (входит в Simple Group) 20 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-03 с фиксированными купонами, а 28 мая - на флоатер серии 001Р-04. Книги заявок будут открыты с 11:00 до 15:00 мск. Срок обращения серии 001Р-03 составит 1 год и 3 месяца, объем - не более 1 млрд рублей; серии 001Р-04 - 2 года, объем - не более 2 млрд рублей. По выпуску 001Р-03 будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купонов - не выше 24% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 26,83% годовых. По выпуску серии 001Р-04 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 400 базисных пунктов. Техразмещение выпуска серии 001Р-03 запланировано на 23 мая, серии 001Р-04 - на 2 июня. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а флоатер - только для квалинвесторов.

АО "Главснаб" 22 мая начнет размещение 3-летних облигаций серии 001П-01 объемом 150 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001П объемом 1 млрд рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) 23 мая с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 7-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 1 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные квартальные купоны, ориентир ставки - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 27,45% годовых. По выпуску установлена амортизационная структура погашения: по 5% от номинальной стоимости бондов планируется погасить в даты выплат 19-22-го купонов, по 10% от номинала - в даты выплат 23-26-го купонов, по 20% - в даты выплат 27-28-го купонов. Техразмещение запланировано на 28 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

Ритейлер мужской одежды и обуви в РФ Henderson (MOEX: HNFG) (ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп") планирует на неделе с 26 мая провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом не более 1,8 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купонов будет объявлен позднее. Техрамещение запланировано на неделе со 2 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 2 млрд рублей. В настоящее время в обращении нет выпусков облигаций компании.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) в третьей декаде мая планирует провести сбор заявок на два 3-летних выпуска облигаций - серии БО-П16 объемом не менее 2 млрд рублей и серии БО-П17 объемом не менее 1 млрд рублей. Купоны по обоим займам ежемесячные, также будет предусмотрена амортизация. По выпуску серии БО-П16 купоны фиксированные, ориентир ставки 1-го купона - не более 23,5% годовых (ему соответствует доходность к погашению в размере не более 26,2% годовых). По выпуску серии БО-П17 купоны переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не более 375 базисных пунктов. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 20-го купона облигаций серии 001P-28R на уровне 22,08% годовых. Компания разместила 7-летний выпуск 001P-28R объемом 45 млрд рублей в октябре 2023 года по ставке 13,37% годовых. Выплачиваются переменные ежемесячные купоны, формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред 1,2% годовых.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 49-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 11,34% годовых и 10-го купона бондов серии 001P-08R - в размере 22,3% годовых. Компания разместила выпуски облигаций 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения бондов - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставки 2-140-го купонов рассчитываются как индекс потребительских цен + 1%. Выпуск 15-летних облигаций серии 001P-08R объемом 12 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,8% годовых. Ставки 2-20-го купонов рассчитываются как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 505 тыс. 801 облигацию серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 6,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 7,78% выпуска. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 6,5 млрд рублей в ноябре 2016 года. Ставки полугодовых купонов до погашения перед офертой были установлены на уровне 21% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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