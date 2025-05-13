Акции Займера остаются одной из лучших идей на рынке РФ - Freedom Finance Global

Акции МФК "Займер" по-прежнему являются одной из лучших идей для инвесторов на российском фондовом рынке, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2025 года, согласно которым процентные доходы повысились на 12,2% в годовом выражении (до 5,019 млрд руб.) за счет увеличения объема выданных займов, констатирует эксперт.

Чистая процентная маржа после создания резервов выросла год-к-году на 19% (до 3,027 млрд руб.).

Чистая прибыль удвоилась в годовом выражении и составила 916 млн руб., хотя по сравнению с 4К24 снизилась на 25% из-за роста оценочных резервов на 77% в квартальном выражении.

Совет директоров "Займера" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 18 июня 2025 года, одобрить дивиденды по итогам первого квартала в 4,58 руб./акцию, то есть в том же размере, что и за 1К24, отмечает Мильчакова.

"На выплаты планируется направить 50% от чистой прибыли, то есть доходность акции составит 3%, что достаточно неплохо, поскольку немногие эмитенты в России платят дивиденды ежеквартально, да и у ряда "голубых фишек" такой процент бывает не за квартал, а за полгода или год. Мы по-прежнему считаем, что акции МФК "Займер" являются одной из лучших идей для инвесторов на российском фондовом рынке", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

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