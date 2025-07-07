Власти заявили о недопустимости зарплат в криптовалюте

7 июля. FINMARKET.RU - Российским компаниям нельзя даже частично выплачиватьв криптовалюте - такую позицию обозначили в Госинспекции труда в ответ на запрос бизнеса и подтвердили в Минтруде.

Согласно действующему законодательству, криптовалюта в России признается "цифровым активом", но не может быть средством платежа, подтвердили "Известиям" в пресс-службе Минтруда. Это означает, что работодатель, зарегистрированный на территории нашей страны, не вправе выплачивать заработную плату полностью или частично в крипте сотрудникам, которые выступают налоговыми резидентами. Согласно Трудовому кодексу, зарплата может быть только в денежной форме.

При этом в некоторых случаях бывает легален и расчет в иностранной валюте, уточнила "Известиям" управляющий партнер адвокатского бюро "РИ-консалтинг" Елена Гладышева. Речь идет о работе за пределами РФ, то есть в командировке. Также это касается представительств и филиалов иностранных компаний.

Вопросы по этой теме у компаний возникают из-за удобства международных расчетов в крипте, скорости трансакций и снижения издержек, особенно при работе с зарубежными специалистами, пояснил член московского регионального отделения "Деловой России" Александр Хаминский. Кроме того, схема стала актуальной на фоне запуска с 2024 года экспериментального режима для трансграничных расчетов в криптовалюте: выбранные компании могут проводить внешнеторговые платежи через лицензированные площадки, не затрагивая внутренний рублевый оборот. Поэтому работодатели могли подумать, что и зарплату теперь можно переводить в такой форме.

Но исключений, позволяющих легально выплачивать зарплату в цифровых активах, на данный момент нет, заявил управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев.

В итоге выплаты в крипте несут правовые риски для работодателя, заключил Хаминский. Сейчас штрафы для компаний составляют до 50 тыс. рублей. Однако наказание могут ужесточить. В Госдуме рассматривается законопроект, который повышает (вплоть до 1 млн рублей) штрафы за использование криптовалют для расчетов внутри страны, а также предполагает конфискацию таких активов.