Бизнес: законопроект о платформенной экономике не решает накопившихся проблем рынка

7 июля. FINMARKET.RU - Крупнейшие отраслевые ассоциации - от ритейлеров до производителей продуктов - выступили с критикой законопроекта о платформенной экономике, пишут "Ведомости" . Первое письмо было направлено руководителю администрации президента Антону Вайно, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю правительства Михаилу Мишустину. Второе - Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

В частности, отмечают представители бизнеса, в законопроекте не хватает эффективных мер по защите от контрафакта. Ранее предлагалось создать личные кабинеты для правообладателей, чтобы они могли отслеживать нарушения и жаловаться на подделки. Эти предложения были поддержаны рабочими группами и Минэкономразвития, но в текст проекта так и не вошли.

Также документ не содержит действенной системы штрафов. Все нарушения оцениваются одинаково, независимо от их серьезности. Бизнес предлагает вводить оборотные штрафы и учитывать повторные нарушения, но эти идеи тоже остались за рамками документа.

Кроме того,не ограничивает влияние маркетплейсов на ранжирование товаров и не защищает продавцов от вмешательства в их ценовую политику. Из текста документа исчезли нормы о прозрачности алгоритмов и запрет на приоритет для собственных товаров платформ. При этом вступление закона отложено до марта 2027 г., что, по мнению участников рынка, противоречит поручению президента о срочном введении регулирования.

В своих обращениях представители бизнеса пишут, что проигнорированные предложения были направлены на выравнивание дисбаланса между маркетплейсами и их партнерами. В текущем виде законопроект не решает накопившихся проблем рынка, а, напротив, может усилить неравные условия в электронной коммерции, говорится в письмах.

Законопроект о платформенной экономике был разработан Минэкономразвития и внесен в нижнюю палату парламента 3 июля. На этой неделе в Госдуме начнется его обсуждение.

Как сообщил представитель Минэкономразвития, предложения по доработке законопроекта поступали, в том числе от компаний традиционного ритейла. Все предложения были рассмотрены в ходе оценки регулирующего воздействия и заседаний рабочих групп регуляторной гильотины. В результате часть инициатив была учтена.

Перенос сроков вступления в силу в министерстве объясняют необходимостью для платформ и продавцов адаптировать свои процессы и информационные системы, а также подготовкой к этому времени всех необходимых подзаконных актов. В пресс-службе аппарата вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко также объясняют перенос сроков необходимостью плавного перехода.