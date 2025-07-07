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07 июля 2025 года 08:14
Бизнес: законопроект о платформенной экономике не решает накопившихся проблем рынка
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Александр Щербак/ТАСС
7 июля. FINMARKET.RU - Крупнейшие отраслевые ассоциации - от ритейлеров до производителей продуктов - выступили с критикой законопроекта о платформенной экономике, пишут "Ведомости". Первое письмо было направлено руководителю администрации президента Антону Вайно, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю правительства Михаилу Мишустину. Второе - Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. В частности, отмечают представители бизнеса, в законопроекте не хватает эффективных мер по защите от контрафакта. Ранее предлагалось создать личные кабинеты для правообладателей, чтобы они могли отслеживать нарушения и жаловаться на подделки. Эти предложения были поддержаны рабочими группами и Минэкономразвития, но в текст проекта так и не вошли. Также документ не содержит действенной системы штрафов. Все нарушения оцениваются одинаково, независимо от их серьезности. Бизнес предлагает вводить оборотные штрафы и учитывать повторные нарушения, но эти идеи тоже остались за рамками документа. Кроме того, законопроект не ограничивает влияние маркетплейсов на ранжирование товаров и не защищает продавцов от вмешательства в их ценовую политику. Из текста документа исчезли нормы о прозрачности алгоритмов и запрет на приоритет для собственных товаров платформ. При этом вступление закона отложено до марта 2027 г., что, по мнению участников рынка, противоречит поручению президента о срочном введении регулирования. В своих обращениях представители бизнеса пишут, что проигнорированные предложения были направлены на выравнивание дисбаланса между маркетплейсами и их партнерами. В текущем виде законопроект не решает накопившихся проблем рынка, а, напротив, может усилить неравные условия в электронной коммерции, говорится в письмах. Законопроект о платформенной экономике был разработан Минэкономразвития и внесен в нижнюю палату парламента 3 июля. На этой неделе в Госдуме начнется его обсуждение. Как сообщил представитель Минэкономразвития, предложения по доработке законопроекта поступали, в том числе от компаний традиционного ритейла. Все предложения были рассмотрены в ходе оценки регулирующего воздействия и заседаний рабочих групп регуляторной гильотины. В результате часть инициатив была учтена. Перенос сроков вступления в силу в министерстве объясняют необходимостью для платформ и продавцов адаптировать свои процессы и информационные системы, а также подготовкой к этому времени всех необходимых подзаконных актов. В пресс-службе аппарата вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко также объясняют перенос сроков необходимостью плавного перехода.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, маркетплейсы, проблемы, законопроект
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