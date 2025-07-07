Санкции против экономики России перешли в хроническую фазу

7 июля. FINMARKET.RU -недружественных стран против экономики России носят ощутимый, но некритичный характер, заключают аналитики Института Гайдара в свежем исследовании, опубликованном в июльском мониторинге института. Как пишет "Коммерсант" , это обзор значительного количества работ по теме за последние годы.

С начала 2022 года по середину 2025 года внешнее давление, изначально ориентированное на адресные депрессивные эффекты для отдельных отраслей, перешло в форму системной изоляции: от эмбарго и заморозки активов до запрета на нефтесервисные услуги и облачные технологии. К коллапсу экономики это не приводит - долгосрочные эффекты санкционной войны больше похожи на проявления ее хронического заболевания, затрудняющего развитие, констатирует работа.

По оценке аналитиков лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара (ИЭП), только с начала 2025 г. введено 450 новых адресных и секторальных ограничений. Но м их экономические последствия до сих пор "ощутимы, но некритичны".

Влияние санкций на отдельные отрасли сильно разнится. В целом санкции против России оказывают на ее экономику влияние, далекое от критического и скорее схожее с эффектами хронического заболевания, не столько провоцируя коллапс, сколько формируя новую среду, развитие в которой затруднено.