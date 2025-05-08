"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ping An Bank с прогнозной стоимостью 12,85 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 16,6% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы эмитента. Благодаря масштабным стимулам со стороны властей экономика КНР в ближайшие годы, вероятно, продолжит показывать довольно высокие темпы роста, превышающие среднемировые, несмотря на неопределенность в сфере внешней торговли. На таком фоне следует ожидать сохранения значительного спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит бизнес банка, - пишет эксперт. - И хотя динамика финпоказателей Ping An Bank в предстоящие кварталы, вероятно, останется довольно сдержанной, мы считаем, что недооцененность по мультипликаторам по отношению к аналогам и неплохая дивдоходность делают бумаги банка интересными для среднесрочных инвестиций. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг построена путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/E NTM, P/B и дивдоходности".

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