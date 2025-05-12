Названы нарушения при продажах услуг в офисах банков

Основная часть недобросовестных практик при продажах услуг в офисах банков (44,85%) приходится на ненадлежащее информирование об условиях открытия и ведения накопительных счетов. Это следует из мониторинга кредитных организаций, который проводит Ассоциация развития финансовой грамотности, пишут "Ведомости" . На такиепришлось 87 из 194 выявленных случаев. Нарушением в ассоциации посчитали отсутствие информации и информационных материалов в офисах банков.

Всего в 2024 г. волонтеры 155 раз побывали в офисах 24 банков в 11 городах России и дважды обратились в банк по телефону. Их целью было изучить, как клиентов информируют по вкладам, накопительным счетам и инвестиционным продуктам. В результате 483 консультаций АРФГ выявила 194 случая, которые содержали признаки неприемлемых практик, включая некорректное информирование, прокомментировал представитель ассоциации.

Треть (33,5%, 65 случаев) недобросовестных практик пришлась на вклады. Среди наиболее распространенных случаев АРФГ выделяет отсутствие в офисах банков в зоне для потребителей информации о депозитах, в том числе о минимальной гарантированной ставке по каждому виду вклада. В некоторых случаях было невозможно оценить корректность заполнения табличной формы договора вклада, поскольку ее предоставляют клиенту только тогда, когда он уже оформляет договор, а волонтеры не доходили до этого этапа, следует из документа.

В ходе мониторинга некредитных финансовых организаций АРФГ выявила 42 случая с признаками неприемлемых практик. Самые распространенные связаны с неуведомлением или ненадлежащим уведомлением потенциальных клиентов о рисках торговли на рынке ценных бумаг. На такое нарушение пришлось восемь случаев. Столько же раз волонтерам предлагали приобрести продукты инвестиционного страхования жизни без предварительной оценки их знаний в области финансов, рекомендованной Банком России. Еще в шести случаях в некредитных финансовых организациях не говорили об отсутствии гарантий получения доходности. Также пять раз волонтерам предлагали комбинированные продукты, которые Банк России рекомендовал не предлагать неквалифицированным инвесторам.