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12 мая 2025 года 08:47

Названы нарушения при продажах услуг в офисах банков

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Алексей Филиппов\ТАСС
Алексей Филиппов\ТАСС
Основная часть недобросовестных практик при продажах услуг в офисах банков (44,85%) приходится на ненадлежащее информирование об условиях открытия и ведения накопительных счетов. Это следует из мониторинга кредитных организаций, который проводит Ассоциация развития финансовой грамотности, пишут "Ведомости". На такие нарушения пришлось 87 из 194 выявленных случаев. Нарушением в ассоциации посчитали отсутствие информации и информационных материалов в офисах банков.

Всего в 2024 г. волонтеры 155 раз побывали в офисах 24 банков в 11 городах России и дважды обратились в банк по телефону. Их целью было изучить, как клиентов информируют по вкладам, накопительным счетам и инвестиционным продуктам. В результате 483 консультаций АРФГ выявила 194 случая, которые содержали признаки неприемлемых практик, включая некорректное информирование, прокомментировал представитель ассоциации.

Треть (33,5%, 65 случаев) недобросовестных практик пришлась на вклады. Среди наиболее распространенных случаев АРФГ выделяет отсутствие в офисах банков в зоне для потребителей информации о депозитах, в том числе о минимальной гарантированной ставке по каждому виду вклада. В некоторых случаях было невозможно оценить корректность заполнения табличной формы договора вклада, поскольку ее предоставляют клиенту только тогда, когда он уже оформляет договор, а волонтеры не доходили до этого этапа, следует из документа.

В ходе мониторинга некредитных финансовых организаций АРФГ выявила 42 случая с признаками неприемлемых практик. Самые распространенные связаны с неуведомлением или ненадлежащим уведомлением потенциальных клиентов о рисках торговли на рынке ценных бумаг. На такое нарушение пришлось восемь случаев. Столько же раз волонтерам предлагали приобрести продукты инвестиционного страхования жизни без предварительной оценки их знаний в области финансов, рекомендованной Банком России. Еще в шести случаях в некредитных финансовых организациях не говорили об отсутствии гарантий получения доходности. Также пять раз волонтерам предлагали комбинированные продукты, которые Банк России рекомендовал не предлагать неквалифицированным инвесторам.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  банки,  услуги,  нарушения

 
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