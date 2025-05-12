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12 мая 2025 года 11:02
Аналитики не исключают техническую рецессию в РФ
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IMAGO\ТАСС
12 мая. FINMARKET.RU - Разбирая свежую макростатистику Росстата, аналитики зафиксировали сжатие ВВП в 1-м квартале 2025 года к 4-му кварталу 2024 года с учетом сезонности (Минэкономразвития перестало публиковать такую оценку). По расчетам специалистов Райффайзенбанка, экономика РФ сократилась на 0,3% квартал к кварталу (после роста на 1,3% с исключением сезонности кварталом ранее), пишет "Коммерсант". Такое падение фиксируется впервые со 2-го квартала 2022 года, а промышленное производство - ключевой сегмент экономики, охлаждающий ее. Оценки Института народнохозяйственного прогнозирования РАН также фиксируют, что с января 2025 года сокращается расчетное значение ВВП к предыдущему месяцу с устраненной сезонностью. В Bloomberg Economics качественно соглашаются с выводами коллег и отмечают, что первые данные за апрель говорят о том, что охлаждение продолжится и с высокой вероятностью намечается "техническая рецессия" - два подряд квартала снижения ВВП.
Опубликовано Финмаркет
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