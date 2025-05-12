Аналитики не исключают техническую рецессию в РФ

12 мая. FINMARKET.RU - Разбирая свежую макростатистику Росстата,зафиксировали сжатие ВВП в 1-м квартале 2025 года к 4-му кварталу 2024 года с учетом сезонности (Минэкономразвития перестало публиковать такую оценку). По расчетам специалистов Райффайзенбанка,РФ сократилась на 0,3% квартал к кварталу (после роста на 1,3% с исключением сезонности кварталом ранее), пишет "Коммерсант" . Такое падение фиксируется впервые со 2-го квартала 2022 года, а промышленное производство - ключевой сегмент экономики, охлаждающий ее.

Оценки Института народнохозяйственного прогнозирования РАН также фиксируют, что с января 2025 года сокращается расчетное значение ВВП к предыдущему месяцу с устраненной сезонностью. В Bloomberg Economics качественно соглашаются с выводами коллег и отмечают, что первые данные за апрель говорят о том, что охлаждение продолжится и с высокой вероятностью намечается "техническая рецессия" - два подряд квартала снижения ВВП.