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02 мая 2025 года 19:26

Рынок акций РФ упал ниже 2840п по индексу МосБиржи из-за геополитических и санкционных рисков

Москва. 2 мая. Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами из-за сомнений инвесторов в скором завершении процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, также негатива добавили санкционные опасения и возобновившая снижение нефть после локальной коррекции (июльский фьючерс на Brent упал ниже $61,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2840 пунктов (минимум на закрытие основных торгов с середины апреля), индекс РТС упал ниже 1100 пунктов, при этом локомотивом снижения выступили акции "Газпрома" (-4,3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2836,7 пункта (-2,8%), индекс РТС - 1096,56 пункта (-2,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 мая, составляет 81,4933 руб. (-6,83 копейки).

По итогам укороченной торговой недели индексы РТС и МосБиржи снизились на 4,3-5,6%, доллар от ЦБ РФ подешевел на 1,16 рубля.

Подешевели в пятницу также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-4,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,9%), МКБ (MOEX: CBOM) (-3,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-3,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2% и -0,7% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9% и -1,8% "префы"), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%).

Некоторую поддержку акциям ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%) оказал рост цен на золото (+0,6%, до $3242 за унцию).

Президент США Дональд Трамп решит, сколько времени США будут заниматься вопросом урегулирования украинского конфликта, поэтому прорыв на переговорах "нужен очень скоро", заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Решение о том, сколько времени мы еще уделим этому вопросу, примет президент Трамп", - сказал он в эфире Fox News. Позиции России и Украины "уже стали ближе, но еще далеки друг от друга, а прорыв нужен очень скоро", отметил Рубио.

При этом он добавил, что необходимо принять тот факт, что "Украина не сможет отодвинуть Россию на те позиции, которые она занимала в 2014 году".

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной.

"Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого", - сказала Брюс.

Представитель Госдепа добавила, что США всё ещё будут "делать всё, что могут", чтобы помочь установить мир, но исход конфликта, по их мнению, теперь требует "разработки конкретных идей" от Украины и России. "Есть и другие части мира, целый глобус. Они также нашего требуют внимания", - сказала она.

Также Брюс подчеркнула, что США не будут снимать санкции против России, которые существуют в настоящий момент.

Кроме того, как заявил накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, страны ЕС намерены подготовить очередной пакет санкций против РФ, попытаются скоординировать его с сенаторами из США. "Мы, европейцы, подготовим 17-й пакет санкций, чтобы поддержать американскую инициативу (по урегулированию конфликта)", - приводят его слова французские СМИ.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", новости о переговорах по Украине и ситуации вокруг иранской нефти продолжают провоцировать повышенную нервозность на рынках. В ближайшее время волатильность на российском рынке акций, вероятно, сохранится высокой на фоне потока корпоративных новостей и отчетности, а также переменчивой геополитики.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на внешних рынках акций в конце недели преобладает оптимизм, который поддерживают сообщения о возможной готовности Китая к переговорам с США по тарифам, а также неплохие корпоративные отчеты. Тем не менее прогнозы компаний на текущий квартал становятся скромнее на фоне глобальной торговой неопределенности.

Российский рынок акций продолжает снижаться на опасениях ужесточения позиции США по отношению к РФ после подписания ресурсного соглашения с Украиной. Наиболее заметные распродажи наблюдались в бумагах, чувствительных к внешнеполитической повестке ("СПБ Биржи" (SPB: SPBE), "Совкомфлота", "Газпрома"), также под давлением находились акции российских нефтяных компаний на фоне снижения мировых цен на нефть, констатирует аналитик.

Индекс МосБиржи продолжил коррекцию после апрельского роста и протестировал поддержку у 200-дневной скользящей средней в районе 2840 пунктов, отметил Смирнов.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 1,6-2,6%) и США (индексы акций к 18:50 мск выросли на 1,2-1,6% во главе с Nasdaq).

Биржи материкового Китая в пятницу были закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда.

Рынки растут на оптимизме относительно возможной деэскалации напряженности в торговых отношениях США и Китая, а также на сигналах о прогрессе в переговорах о тарифах с другими партнерами Штатов в Азии.

Банк Японии в четверг сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, как и ожидали аналитики. Между тем Центробанк понизил прогноз роста экономики Японии в 2025 финансовом году до 0,5% из-за рисков, связанных с неопределенностью перспектив международной торговли. Январский прогноз предполагал увеличение ВВП на 1%.

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что инфляция в апреле замедлится до 2,1%.

Безработица в еврозоне в марте составила 6,2%, сообщило статистическое управление Европейского союза. Показатель остался на уровне пересмотренного значения предыдущего месяца. Ранее сообщалось, что в феврале безработица составила 6,1%. Аналитики в среднем ожидали сохранения безработицы на изначально объявленном февральском уровне, по данным Trading Economics.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 177 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 185 тыс., а не на 228 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, максимальном с ноября минувшего года. Показатель совпал с прогнозами рынка.

На нефтяном рынке цены в пятницу вернулись к снижению после локального роста на надеждах на деэскалацию напряженности в торговых отношениях США-Китай.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в пятницу снизилась до $61,44 за баррель (-1,1% и +1,8% в четверг), июньская цена фьючерса на WTI - до $58,43 за баррель (-1,3% и +1,8% в четверг).

Накануне обе марки выросли на сообщении Минторга КНР, что Пекин оценивает заявления представителей США о готовности к переговорам относительно импортных пошлин. Это дало участникам рынка надежду на постепенное улучшение торговых взаимоотношений США и Китая.

Между тем с начала недели нефть эталонных марок подешевела примерно на 6% на опасениях, что ОПЕК+ будет активно наращивать добычу.

Встреча восьми стран ОПЕК+, которые добровольно к существующим квотам ограничили добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, перенесена с 5 на 3 мая, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. На предстоящей встрече планируется обсудить объемы добычи на июнь.

В начале апреля эти "добровольцы" неожиданно решили с мая ускорить развертывание ограничений - с 135 тыс. до 411 тыс. б/с и проводить встречи (часто онлайн) каждый месяц.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в снижении лидировали акции "СПБ биржи" (-6,6%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-5,7%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-5,6%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-5,3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-5,3%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-4,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,8%).

Выросли расписки NanduQ (MOEX: QIWI) (+21,6%), "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,17 млрд рублей (из них 10,45 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,2 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 4,6 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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