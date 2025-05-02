Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2800-2900п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2800-2900 пунктов в понедельник, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

2 мая на российском рынке акций наблюдалась негативная динамика при невысоких оборотах торгов, констатирует эксперт.

Внимание инвестсообщества по всему миру сосредоточено на развитии торгового конфликта между США и Китаем, в котором принципиальных движений к компромиссу пока не заметно, отмечает Мильчакова.

В ЕС обсуждается очередной пакет санкций против российского бизнеса, что снижает привлекательность локальных акций для покупки, указывает аналитик инвесткомпании.

Также Мильчакова отмечает, что ориентиры для курсов доллара, евро и юаня к рублю на торги 5 мая составляют 81-83 руб./$1, 93-95 руб./EUR1 и 11,1-11,5 руб./юань соответственно.

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