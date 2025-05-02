"Финам" понизил рейтинг акций HCA Healthcare до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций HCA Healthcare с "покупать" до "держать" после фазы укрепления котировок бумаг и с учетом отчетности эмитента за первый квартал 2025 года, сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $359,9 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Как выручка, так и чистая прибыль компании по итогам первого квартала превысили ожидания. При этом акции HCA Healthcare с начала года показывают динамику "лучше рынка": принесли доходность в размере 13,5%. Что касается влияния тарифов, топ-менеджмент прояснил, что на ближайшие два года у эмитента уже заключены контракты на закупку как минимум 60% необходимых товаров для медучреждений, то есть эффект от внешнеторговой политики Трампа в обозримые годы не будет существенным, - пишет эксперт. - Бумаги компании в настоящее время торгуются с небольшим дисконтом в размере 5,7% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)".

HCA Healthcare - один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США, в первую очередь стационарного лечения пациентов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.