S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5510-5700п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5510-5700 пунктов в пятницу, прогнозируется повышенный уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова.

"S&P 500 завершил в плюсе восемь сессий подряд, накануне поднявшись выше 50-дневной скользящей средней. Впрочем, показатели ширины ралли ухудшились, о чем сигнализирует снижение равновзвешенного бенчмарка. Диапазон 5650-5700 пунктов выступает сильным сопротивлением. Среднесрочный тренд останется "медвежьим", пока S&P 500 находится ниже 200-дневной скользящей средней (5746 пунктов)", - указывает эксперт.

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