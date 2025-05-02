ИСПРАВЛЕНО: "Финам" открыл торговую идею: продавать акции АФК Система с целью 12 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции АФК "Система" с целью 12 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,09%, стоп-приказ: 16,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Несмотря на рост выручки в последней отчетности группы, ключевая ставка ЦБ РФ по-прежнему давит на компании с высоким долгом. Пока ситуация со ставкой существенно не поменяется, можно ожидать снижение капитализации эмитента", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения нисходящий тренд набирает обороты, и цена пробила коррекционную линию поддержки. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,7 руб. риск на портфель составит 1,12%", - указывают в "Финаме".

АФК "Система" - российская инвестиционная компания, крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель эмитента состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики.

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