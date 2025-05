Brent торгуется у $62,6/барр.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг. Рынки акций стран АТР растут в пятницу. Цены на нефть повышаются в пятницу утром.

Американские фондовые индексы выросли в четверг, в том числе благодаря хорошим квартальным отчетностям ряда крупных компаний.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле снизился до 48,7 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали более значительного падения показателя - до 48 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 18 тыс. - до 241 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 224 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели.

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подскочили на 7,6%. Компания получила в третьем финквартале (январь-март) чистую прибыль в размере $3,46 на акцию при среднем прогнозе опрошенных Visible Alpha аналитиков на уровне $3,22. Microsoft ожидает повышения выручки "облачного" подразделения Azure на 34-35% в текущем квартале, что также оказалось существенно лучше ожиданий экспертов. Кроме того, Microsoft объявила о немедленном повышении стоимости своих игровых консолей Xbox на $100.

Цена бумаг Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) увеличилась на 4,2%. Компания в первом квартале нарастила выручку на 16% - до $42,31 млрд, в то время как опрошенные LSEG эксперты оценивали ее в $41,4 млрд. Чистая прибыль составила $6,43 на акцию при прогнозе в $5,28.

Кроме того, подорожали бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 3,1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,4%, Caterpillar (SPB: CAT) - на 1,5%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 1,2%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 0,9%.

В то же время стоимость Eli Lilly (SPB: LLY) рухнула на 11,7%. Фармацевтическая компания получила хорошие результаты за прошедший квартал, но понизила прогноз на 2025 год. Теперь она планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $20,78-22,28 в расчете на акцию против ожидавшихся ранее $22,5-24.

Капитализация McDonald''s Corp. (SPB: MCD) сократилась на 1,9%. Сопоставимые продажи в сети ресторанов быстрого обслуживания в первом квартале снизились на 1%, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали повышения на 0,5%. Выручка уменьшилась на 3% - до $5,96 млрд (при прогнозе в $6,1 млрд).

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 83,6 пункта (на 0,21%) и составил 40752,96 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 35,08 пункта (на 0,63%) - до 5604,14 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 264,4 пункта (на 1,52%) и завершил сессию на отметке 17710,74 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в пятницу на оптимизме относительно возможной деэскалации напряженности в торговых отношениях США и Китая, а также на сигналах о прогрессе в переговорах о тарифах с другими партнерами Штатов в Азии.

Гонконгский Hang Seng к 8:44 мск вырос на 1,69%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда.

Наибольший рост в Гонконге демонстрируют котировки акций WuXi AppTec (+7,6%) и Wuxi Biologics (+7%). Бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) дорожают на 5,6%, чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. - на 4,5%, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 4,4%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:46 мск увеличилось на 1,24%.

В технологическом секторе повышается рыночная стоимость Advantest - на 1,2%, Screen Holdings - на 0,8%, SoftBank Group - на 1,6%, Socionext Inc. - на 0,3%. Капитализация Disco Corp. сокращается на 1,8%, Fuji Electric - на 0,3%, Lasertec Corp. - на 0,3%.

Бумаги автопроизводителей Nissan и Toyota дорожают на 0,7% и 1,4% соответственно.

Банк Японии в четверг сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, как и ожидали аналитики. Между тем Центробанк понизил прогноз роста экономики Японии в 2025 финансовом году до 0,5% из-за рисков, связанных с неопределенностью перспектив международной торговли. Январский прогноз предполагал увеличение ВВП на 1%.

Безработица в Японии в марте повысилась до 2,5% по сравнению с 2,4% в предыдущем месяце. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали сохранения показателя на февральской отметке.

Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,22%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 1,8%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,6%. Капитализация чипмейкера SK Hynix увеличилась на 4,6%.

Инфляция в Южной Корее в апреле составила 2,1% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Рост цен в сравнении с предыдущим месяцем в апреле замедлился до 0,1% с 0,2% в марте. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозом аналитиков.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,03%.

Цена акций производителей урана Deep Yellow, Paladin Energy и Boss Energy выросла на 3,5%, 2,5% и 5,9% соответственно.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,5% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть повышаются утром в пятницу, получая поддержку от надежд на деэскалацию напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 мск составляет $62,57 за баррель, что на $0,44 (0,71%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $1,07 (1,8%), до $62,13 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,43 (0,73%), до $59,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на $1,03 (1,8%), до $59,24 за баррель.

Китай оценивает заявления представителей США о готовности к переговорам относительно тарифов. В Пекине "заметили, что американская сторона в последнее время продолжает высказываться по поводу корректировки тарифных мер", отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства коммерции КНР.

Эти сигналы укрепили надежды на постепенное улучшение торговых взаимоотношений США и Китая. Опасения по поводу того, что торговые войны спровоцируют глобальную рецессию и вызовут падение спроса на энергоносители на фоне подготовки ОПЕК+ к наращиванию нефтедобычи, оказывали сильное понижательное давление на нефтяные цены в последние недели.

Поддержку котировкам нефти также оказывают заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести вторичные санкции против покупателей иранской нефти.

"Любые покупки нефти или нефтепродуктов у Ирана должны прекратиться немедленно. Любая страна или физлицо, покупая любые объемы нефти или нефтепродуктов у Ирана, сразу же столкнется со вторичными санкциями", - написал он в соцсети Truth Social после переноса очередного раунда консультаций по ядерной программе Ирана между Вашингтоном и Тегераном, изначально запланированного на 3 мая.

"Если администрация Трампа добьется успеха в применении вторичных санкций на покупку иранской нефти, это может привести к сокращению поставок примерно на полтора миллиона баррелей в день", - отметил президент Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.