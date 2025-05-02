Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Ozon

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Ozon, сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Результаты эмитента за 1К25 по МСФО в целом совпали с нашими и рыночными ожиданиями по показателю GMV, но значительно (примерно на 80%) превзошли их по EBITDA после корректировок. Отмечаем хорошую динамику этого показателя как в сегменте финтеха, так и в сегменте электронной коммерции, несмотря на относительно слабый сезон для последнего, - пишет эксперт. - Прогноз руководства на 2025 год выглядит консервативным, особенно в отношении скорректированного показателя EBITDA, хотя признаем неизбежность замедления роста GMV позднее в текущем году из-за эффекта высокой базы. Позитивно оцениваем опубликованную отчетность и подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге".

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