Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Netflix до $980

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Netflix Inc. c $920 до $980 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитика Сакена Исмаилова.

Эмитент отчитался за 1К25 лучше ожиданий как по выручке, так и по операционной прибыли и маржинальности, констатирует эксперт.

Позитивные результаты сложились благодаря увеличению числа новых подписчиков, особенно в развивающихся странах, а также начавшемуся увеличению цен на подписки в наиболее крупных странах, указывает Исмаилов.

Кроме того, отмечает он в обзоре, компания активно наращивает рекламные доходы благодаря росту популярности рекламного уровня подписки.

Менеджмент Netflix дает оптимистичные прогнозы на следующий квартал и весь 2025 год. Компания планирует продолжить увеличивать базу подписчиков на развивающихся рынках создавая уникальный локализированный контент. Максимальный эффект от повышения стоимости подписки на финансовых результатах должен реализоваться к середине года, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

Важным драйвером роста выручки Netflix с 2025 года также станет рекламный бизнес, который, по ожиданиям эмитента, удвоится в текущем году, указывает Исмаилов.

"Мы позитивно оцениваем результаты Netflix, повышаем целевую цену c $920 до $980, а также сохраняем рекомендацию "держать", - сообщается в материале эксперта.

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