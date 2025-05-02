Геополитика останется ключевым драйвером для рынка акций РФ в мае - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок с фундаментальной точки зрения, вероятно, сохранит в мае высокую геополитическую зависимость, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Елены Кожуховой.

"Не исключено, что ближайшие недели станут определяющими для дальнейшего хода конфликта вокруг Украины, а одним из основных рисков остается остановка переговоров и, в частности, выход из них США. Негативное влияние на настроения могут оказывать и более низкие цены на нефть, - пишет эксперт. - "Бычьими" драйверами для акций при этом могут выступать надежды на смягчение позиции ЦБ РФ и даже снижение ключевой ставки на заседании 6 июня 2025 года, а также продолжение дивидендного сезона".

Технически, указывает Кожухова в обзоре, индекс Мосбиржи в конце апреля скорректировался от пика с марта, но удерживается выше важной краткосрочной поддержки в 2870 пунктов, что говорит о сохранении базы для развития роста и тестирования 3000 пунктов с перспективой развития (в том числе) среднесрочного повышения со следующей целью движения к пику 2024 года на уровне 3371 пунктов. Стабилизация индекса ниже 2870 пунктов, отмечает аналитик инвесткомпании, в то же время укажет на риски движения к годовому минимуму 2598 пунктов.

Индекс РТС в целом повторяет динамику рублевого индикатора с поправкой на валютные колебания и при оптимистичном сценарии может стремиться к максимуму прошлого года на уровне 1267 пунктов, считает эксперт "Велес Капитала".

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