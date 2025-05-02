Акции Газпрома справедливо оценены рынком - "Мои Инвестиции"

Акции "Газпрома" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент опубликовал финансовую отчетность по итогам 2024 года, которую мы оцениваем как позитивную. Несмотря на выход компании на чистую прибыль, FCF (свободный денежный поток) "Газпрома" все еще отрицательный. Мы полагаем, что компания не будет платить дивиденды за прошлый год из-за отрицательного FCF, высокой ставки, по которой надо обслуживать долг, и ожидаемого роста оборотного капитала. Считаем, что акции "Газпрома" сейчас справедливо оценены рынком", - пишут эксперты в комментарии.

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