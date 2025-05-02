Инвестиционная компания "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ЮГК с прогнозной стоимостью на уровне 0,7688 руб. за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика Василия Данилова.

Эмитент представил сильные финансовые результаты за второе полугодие и весь 2024 год, констатирует эксперт.

"Несмотря на трехмесячную паузу в добыче на Уральском хабе, компания нарастила выручку и EBITDA, однако получила отрицательный FCF. Мы ожидаем, что в 2025 году свободный денежный поток ЮГК выйдет в положительную зону благодаря прохождению пика CAPEX в прошлом году и увеличению добычи золота. В 2025 г. компания сконцентрируется на восстановлении показателей Уральского хаба до нормальных уровней, а также на постепенном выводе реализованных инвестиционных проектов на полную мощность. Также отмечаем вклад мажоритарного акционера Константина Струкова в размере 17,5 млрд руб. в форме займа, полученного эмитентом. Данный факт демонстрирует уверенность крупнейшего стейкхолдера в будущем компании".

Данилов также позитивно оценивает вероятность рекомендации дивидендов ЮГК по итогам 2024 года после майских праздников.

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