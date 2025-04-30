Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник. Рынки акций стран АТР в среду демонстрируют сдержанную динамику. Цены на нефть продолжают снижаться в среду утром, Brent торгуется у $63,5 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли во вторник благодаря надеждам на продвижение торговых переговоров США с их партнерами.

S&P 500 завершил в плюсе шестую сессию подряд. Вместе с тем индекс потерял 7,3% за 100 дней с момента возврата Дональда Трампа на пост президента США, показав наихудшую динамику за этот срок с 1973 года, отмечает Market Watch. Dow Jones снизился на 6,8% с момента инаугурации Трампа 20 января, что также является наихудшим результатом со времен начала второго срока Ричарда Никсона на посту президента в 1973 году.

Nasdaq Composite потерял за этот период 11%, что стало наихудшим результатом за 100 дней со времен первого срока Джорджа Буша-младшего на посту президента США в 2001 году, свидетельствуют данные Dow Jones.

Во вторник министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в скором времени Вашингтон может заключить торговое соглашение с Индией. Он также отметил активное продвижение переговоров с Южной Кореей и Японией.

Министр торговли США Говард Латник заявил на CNBC, что Штаты близки к объявлению крупной торговой сделки, не назвав страну, о которой идет речь.

Настрой участников рынка также улучшили сообщения о том, что Трамп намерен подписать указ, который смягчит последствия пошлин для автомобильного сектора.

На этой неделе рынок ждет публикации ряда важных статданных, которые могут дать инвесторам представление о том, каким образом политика Трампа сказывается на американской экономике. Так, в среду будет обнародован предварительный отчет о динамике ВВП США в первом квартале, а также мартовские данные о доходах и расходах американцев, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Кроме того, в пятницу Минтруда США опубликует апрельский отчет о безработице в стране.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции Honeywell International (SPB: HON), подорожавшие на 5,4%. Компания подтвердила, что анонсированное в феврале разделение операций продвигается в соответствии с планом, и она рассчитывает завершить его во втором полугодии 2026 года. Honeywell увеличила выручку в первом квартале 2025 года на 8%, при этом ее чистая прибыль незначительно снизилась. Компания также немного скорректировала годовые прогнозы, в том числе повысила нижнюю границу прогноза скорректированной прибыли.

Стоимость бумаг Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) поднялась на 4,8%. Крупнейший в мире производитель красок зафиксировал небольшое снижение чистой прибыли и выручки в минувшем квартале 2025 года, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

Капитализация Coca-Cola Co. (SPB: KO) повысилась на 0,8%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 4,8% и подтвердил годовой прогноз.

Акции PayPal Holdings (SPB: PYPL) подорожали на 2,1%. Оператор платежной системы увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 45% при небольшом повышении выручки.

Цена бумаг General Motors (SPB: GM) уменьшилась на 0,6%. Чистая прибыль автопроизводителя в первом квартале снизилась на 7%, при этом его выручка увеличилась на 2% и превзошла прогнозы рынка.

Капитализация Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) опустилась на 0,2%. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала сообщение СМИ о том, что интернет-ритейлер планирует публиковать на своей площадке данные о том, какую часть стоимости того или иного товара составляют торговые пошлины. Левитт заявила, что такие действия будут считаться "враждебными и политическими". Amazon была вынуждена опровергнуть сообщения СМИ о том, что она планирует такие действия.

Стоимость акций IBM (SPB: IBM) Corp., объявившей о повышении квартальных дивидендов на до $1,68 на акцию с $1,67 на акцию, увеличилась на 1,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 300,03 пункта (0,75%) и составил 40527,62 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 32,08 пункта (0,58%) - до 5560,83 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 95,18 пункта (0,55%), составив 17461,32 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в среду, инвесторы оценивают большой массив статданных и следят за заявлениями по поводу внешнеторговых отношений между США и Китаем.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что власти КНР должны первыми пойти на шаги, которые позволят решить проблемы в сфере торговли. "Я полагаю, что это Китай должен пойти на деэскалацию ситуации, потому что они продают нам в пять раз больше, чем мы продаем им", - сказал он.

Тем временем в МИД КНР заявили, что "войну пошлин" начал не Пекин, а Вашингтон, и теперь американские власти должны с уважением вести переговоры с китайской стороной.

"Войну пошлин инициировал Вашингтон, и если США хотят решить проблему через диалог и переговоры, они должны прекратить угрожать и оказывать давление, вместо этого начав взаимодействовать с Китаем, основываясь на равенстве, уважении и взаимной выгоде", - заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 мск потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,5 пункта месяцем ранее, сообщило в среду Государственное статистическое управление страны.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор опустился ниже этой отметки впервые с января.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце снизился до 50,4 пункта по сравнению с 50,8 пункта в марте, тогда как эксперты ожидали снижения до 50,7 пункта. Сводный PMI опустился до 50,2 пункта против 51,4 пункта в прошлом месяце.

Лидером снижения в составе Hang Seng являются бумаги китайских банков, накануне обнародовавших слабую отчетность за первый квартал. Цена бумаг China Merchants Bank опускается на 4,8%, Industrial & Commercial Bank of China - на 4,4%, China Construction Bank - на 3,3%, Bank of China - на 1,8%.

Подъем в Гонконге демонстрируют бумаги Chow Tai Fook Jewellery Group (на 7,8%), AIA Group (на 6,1%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (на 4,3%).

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,37%.

Как стало известно в среду, промпроизводство в Японии в марте сократилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 2,3% в феврале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал менее выраженное снижение, на 0,4%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце сократились на 1,2% к февралю, что стало максимальным снижением за шесть месяцев. В годовом выражении этот показатель поднялся на 3,1% , тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,5%.

Самый активный подъем на бирже в Токио показывают акции Sumitomo Pharma, подскочившие почти на 15%. Цена бумаг Toto Ltd. повысилась на 7,9%, Sony Group - на 7%, Mitsubishi Electric Corp. - на 5%.

Тем временем капитализация Mitsui O.S.K. Lines упала почти на 10%, Nikon Corp. - на 8,7%, Kikkoman Corp. - на 8,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi понизилось на 0,67%.

Промпроизводство в Корее в марте выросло на 2,9% относительно февраля и подскочило на 5,3% в годовом выражении, причем динамика обоих показателей оказалась лучше ожиданий рынка.

Стоимость акций производителя микрочипов SK Hynix упала на 2%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,2%, Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,3%.

Потребительские цены в Австралии (индекс CPI) в первом квартале выросли на 0,9% в поквартальном выражении и повысились на 2,4% в годовом. Эксперты ожидали рост первого показателя на 0,8%, второго - на 2,3%.

Цена бумаг горнодобывающей компании Rio Tinto снижается на 0,1%, нефтедобывающей Santos - на 1,5%, тогда как капитализация Coronado Global Resources - падает на 12%.

Цены на нефть продолжают снижаться и завершают апрель максимальным падением более чем за три года на фоне опасений, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы.

Давление на рынок в среду оказали данные о снижении деловой активности в промышленном секторе Китая. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в этом секторе опустился в апреле до 49 пунктов с мартовских 50,5 пунктов. Значение ниже 50 пунктов говорит о спаде активности. Индикатор опустился ниже этого уровня впервые с января.

Кроме того, оценки Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,76 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован в среду, в 17:30 мск.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $63,50 за баррель, что на $0,75 (1,17%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $1,61 (2,4%), до $64,25 за баррель.

Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на Brent истекает в среду. Более активно торгуемые июльские контракты снизились в цене на $0,78 (1,23%), до $62,5 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,77 (1,27%), до $59,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,63 (2,6%), до $60,42 за баррель.

В апреле Brent потеряла в цене 15%, WTI - 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает Reuters.