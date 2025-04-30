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30 апреля 2025 года 19:35

Рынок акций РФ упал ниже 2920п по индексу МосБиржи перед майскими праздниками

Москва. 30 апреля. Рынок акций РФ в среду снизился из-за сомнения инвесторов в скором завершении процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне подешевевшей нефти (июньский фьючерс на Brent просел к $63 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2920 пунктов, хотя в течение дня смог отыграть часть потерь вместе с бумагами "Газпрома" (-0,7%), поддержку которым оказал хороший годовой отчет по МСФО.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2918,47 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1128,17 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 мая, составил 81,4933 руб. (-6,83 копейки).

Акции "Газпрома" перед выходом годового отчета спекулятивно поднимались в район 154 рублей (+2%), но вечером скорректировались в район 150 рублей (-0,7% к уровню закрытия основных торгов накануне).

Выручка группы "Газпром" за 2024 год по международным стандартам (МСФО) составила 10,715 трлн руб. (прогноз - 10,393 трлн руб.) по сравнению с 8,542 трлн руб. за 2023 год, сообщила компания. Чистая прибыль "Газпрома" (прибыль для акционеров) достигла 1,219 трлн руб. (при прогнозе 1,209 трлн руб.) после убытка 629 млрд рублей годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль "Газпрома" (база для расчета дивидендов) составила по итогам 2024 года 1,433 трлн руб. (прогноз - 1,201 трлн руб.), что в два раза выше показателя за 2023 год. Из этой суммы корреспондируется расчетный дивиденд на акцию в 30,27 рублей. Однако решение относительно рекомендации акционерам совету директоров предстоит принять в мае (в 2024 году заседание совета прошло 23 мая).

Подешевели в среду также акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-5,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,9%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -1,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Чистая прибыль "Норникеля" в I квартале по РСБУ выросла более чем в 2 раза, до 61 млрд рублей, сообщила компания в среду. Рост вызван в основном "бумажными" доходами от курсовых разниц, пояснил представитель компании.

Доходы ГМК по курсовым разницам за три месяца 2025 года составили 55 млрд рублей по сравнению с убытками от курсовых разниц за аналогичный период 2024 года в сумме 15 млрд рублей из-за разнонаправленной динамики курса рубля. Выручка компании составила 258 млрд рублей, увеличившись на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рост обусловлен преимущественно динамикой цен на реализуемые виды металлопродукции.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

Авиакомпания "Аэрофлот" в I квартале 2025 года получила скорректированную прибыль по РСБУ в размере 1,98 млрд руб., сказано в сообщении перевозчика. Показатель скорректирован на эффект курсовой переоценки, а также дивидендов дочерней компании (их, согласно сообщению, выплатила "Победа" в размере 10 млрд руб.). Годом ранее скорректированная прибыль "Аэрофлота" была на уровне 1,02 млрд руб.

Чистая прибыль "Аэрофлота" в отчетном периоде составила 56,6 млрд руб. (включая положительный курсовой эффект в 59,5 млрд руб.) по сравнению с убытком в размере 6,9 млрд руб. годом ранее (включая отрицательный курсовой эффект в 9,9 млрд руб.).

Процесс урегулирования конфликта на Украине продолжается, цели президента РФ Владимира Путина с начала специальной военной операции не менялись, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В Кремле понимают, что в Вашингтоне хотят достичь быстрого прогресса в украинском урегулировании, но этот процесс слишком сложен, есть много вопросов, которые должны быть разрешены перед урегулированием, заявил Песков.

Также Песков сообщил, что прямой диалог президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть установлен при необходимости, такие контакты всегда эффективны и помогают сгладить шероховатости, возникающие на экспертном уровне.

"При необходимости этот прямой контакт будет установлен. Мы имеем все необходимые каналы для диалога с США, они уже восстановлены, поэтому процесс продолжается", - сказал он журналистам, комментируя сообщения американских СМИ о том, что переговоры по Украине зашли в тупик и необходим прямой контакт Путина и Трампа.

Ранее пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США откажутся от участия в переговорном процессе по Украине, если он застопорится.

"Сейчас наступило время, когда обе стороны должны представить предложения, как завершить этот конфликт. (...) Если прогресса не будет, то мы, посредники, отстранимся от участия в этом процессе ", - сказала она на брифинге.

У властей США и Украины, которые готовились к скорому подписанию соглашения по ресурсам, в среду возникли серьезные разногласия, сообщает Financial Times (FT). "США и Украина в среду натолкнулись на препятствия, в последний момент, когда они были на грани подписания рамочного соглашения по ресурсам, когда дискуссии по поводу того, что же было согласовано на ночных переговорах, вызвали сомнения в возможности довести сделку до конца", - информирует издание.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ по итогам короткой предпраздничной торговой недели снизился. В течение недели из новостей инвесторы получали разнонаправленные сигналы относительно геополитики, но в целом, их тон оставался нейтрально-позитивным. Дополнительное давление на рынок оказали укрепившийся рубль и снижение нефтяных котировок. В фокусе внимания инвесторов на следующей неделе будут оставаться геополитические новости, данные по недельной инфляции и аукционы Минфина. В части важных корпоративных событий: публикация финансовых результатов со стороны КЦ "ИКС 5" (MOEX: X5), а также утверждение дивидендов "Т-Технологии".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, российский рынок акций в среду ожидаемо продолжил снижение перед майскими праздниками.

Страх неопределенности перед длинными выходными пересилил продолжающие выходить хорошие корпоративные новости, а инвесторы предпочли закрыть часть позиций. Так, например, просели бумаги "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,3%), несмотря на заявление о выплате дивидендов, упали бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,7%) после сообщений о покупке сети "Азбука вкуса". Одной из немногих компаний, в которой были покупки, стал "Газпром", подогретый отчетом. В таких условиях новым уровнем поддержки для индекса МосБиржи становится уровень 2900 пунктов, хотя еще в понедельник ряд участников рынка выказывал скромный оптимизм в попытке закрепиться над рубежом 3000 пунктов, полагает эксперт.

"На рынке продолжает оставаться достаточная денежная масса для продолжения роста, однако отсутствие конкретных результатов в геополитике и противоречащие заявления о введении и снятии новых тарифов на импорт со стороны США мешают развитию позитива. Прогноз по индексу МосБиржи на начало мая - 2900-2975 пунктов", - считает Шепелев.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), на короткой торговой неделе российский рынок акций находился под давлением из-за ухудшения новостного фона и падения нефтяных котировок, а также фиксации прибыли игроками перед длинными выходными. Индекс МосБиржи, обновив в понедельник локальный максимум, к середине недели откатился в район 2920 пунктов. В лидерах роста с начала недели оказались акции ВТБ на новостях о готовности банка возобновить выплату дивидендов, а также бумаги банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) благодаря ожидаемой отсечке под выплаты. Девелоперы "ПИК", "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) и "Самолет" (MOEX: SMLT) продолжили испытывать давление от высоких процентных ставок.

В начале мая возможное улучшение геополитического фона и стабилизация нефтяного рынка могут поддержать попытки индекса МосБиржи выйти в зону 3100-3200 пунктов, особенно за счёт "фишек" и дивидендных историй с сильными балансами, полагают эксперты Промсвязьбанка.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций вновь оказался под давлением продаж в отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине, а также на фоне снижения цен на нефть.

Позитивной реакции Украины и западных стран на предложенное президентом РФ Владимиром Путиным в мае трехдневное перемирие не последовало. Более того, накануне поступили сообщения о подготовке США и Украиной новых санкций против РФ. Против покупателей в конце апреля также выступают более низкие цены на нефть, которые так и не смогли восстановить среднесрочный импульс к росту, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи из-за геополитической неопределенности вернулся ниже 3000 пунктов с важной краткосрочной поддержкой у 2860 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, российский рынок оказался под давлением продаж на фоне признаков очередного тупика в переговорах по Украине. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя накануне подтвердил готовность Москвы к прямым переговорам с Киевом. Тем временем представители Белого дома продолжают угрожать выйти из переговорного процесса при отсутствии заметного прогресса в ближайшие недели, напоминает эксперт.

Индекс МосБиржи переломил апрельский восходящий тренд и опустился ниже 100-дневной скользящей средней. В ближайшее время не исключено дальнейшее снижение к уровню поддержки в районе 2880 пунктов, считает Смирнов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, возможно, приходит понимание, что процесс мирного урегулирования на Украине не будет быстрым и беспроблемным. Кроме того, близятся длинные майские выходные, в преддверии которых игроки ожидаемо сокращают "лонги".

Техническая картина в индексе МосБиржи резко ухудшилась. Восходящий канал от 10 апреля пробит вниз, теперь поддержкой выступает отметка 2900 пунктов. Но на нее особо полагаться не стоит, этот район неоднократно проторгован, считает Антонов. Технически на дневном графике индекса МосБиржи есть два незакрытых "гэпа" - от 9 и 10 апреля, для их закрытия нужно уйти чуть ниже 2700 пунктов, отмечает эксперт.

Отчет "Газпрома" за 2024 год ожидаемо оказался неплохим, но главный вопрос состоит в том, будет ли концерн выплачивать дивиденды. На днях совершенно неожиданно ВТБ объявил о распределении прошлогодней прибыли. Есть предположение, что это сделано по инициативе основного акционера - государства. Возможно, власти решили подойти к вопросу дивидендов более жестко: если есть прибыль, то все госкомпании, за единичными исключениями, должны направить ее половину на дивиденды, предполагает Антонов.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,1%, DAX и CAC 40 подросли на 0,3-0,4%) и снижаются США (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 0,5-1,1% во главе с Nasdaq).

Промпроизводство в Японии в марте сократилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 2,3% в феврале, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал менее выраженное снижение, на 0,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Индикатор опустился ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые с января. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное снижение, до 49,8 пункта, по данным Trading Economics.

Экономика США в первом квартале 2025 года снизилась на 0,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли. Это первое сокращение показателя за три года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали роста на 0,4%.

На нефтяном рынке в среду цены продолжили снижение, завершая апрель максимальным падением более чем за три года на фоне опасений, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $63,15 за баррель (-1,7% и -2,4% накануне), июньская цена фьючерса на WTI - $58,47 за баррель (-3,2% и -2,6% во вторник). Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на Brent истекает в среду, июльский контракт снизился до $61 за баррель (-3,5%).

В апреле Brent потеряла в цене порядка 15%, WTI - около 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает Reuters.

Падению цен способствуют опасения, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы, в то время как страны ОПЕК+ отказываются от ограничения добычи. Давление на котировки также оказывают сигналы о снижении деловой активности в промышленном секторе Китая.

Экспорт из США в первом квартале вырос на 1,8%, а импорт взлетел на 41,3%, поскольку бизнес накапливал запасы перед введением импортных пошлин.

Между тем, как показали еженедельные данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 2,696 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов на 390 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-6,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-5,6%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4,8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-4,7%), ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (-4,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-4,4%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-4,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4%).

Совет директоров "Акрона" (-0,3%, до 15992 рубля) рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 9 июня. За 2023 год "Акрон" выплатил 427 рублей на акцию на общую сумму 15,7 млрд рублей.

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-1,2%) в январе-марте текущего года получило 634,347 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 2,1 млрд рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 13,7% и достигла 17,2 млрд рублей.

Подорожали акции ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+8,1%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+3,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,4%), ПАО "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (+2,5%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+2,4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+2%).

ПАО "Россети Волга" в первом квартале 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,828 млрд рублей, что вдвое больше, чем в первом квартале 2024 года, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 97,59 млрд рублей (из них 26,58 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,59 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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