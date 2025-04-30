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30 апреля 2025 года 19:34

Рубль перед майскими выходными в среду почти не изменился в паре с юанем, несмотря на сильное падение нефти

Москва. 30 апреля. Китайский юань лишь слегка понизился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль незначительно поднялся в результате неактивных торгов перед майскими праздничными выходными и несмотря на сильное падение нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,165 руб., что всего на 0,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 1 мая на 6,83 копейки, до 81,4933 руб./$1, и уменьшил курс евро на 33,6 копейки, до 92,837 руб./EUR1.

"На короткой предпраздничной неделе позиции рубля оставались сильными в условиях налогового периода. Катализатором укрепления рубля с февраля 2025 г. остается геополитика. Помимо этого, оценки перспектив рубля улучшились, так как стали более умеренными девальвационные ожидания; премия за риск в рублевых активах снизилась; импорт мог снизиться из-за роста неопределенности. Перечисленные факторы, вероятно, будут определять курс рубля и в мае. Кроме того, в мае Банк России может увеличить продажи иностранной валюты по бюджетному правилу из-за апрельского снижения цен на нефть. Позиции рубля вероятно останутся сильными до конца весны: курс доллара может составить 80-86 руб., юаня - 11-11,8 руб. Уровни около $80 руб. могут стать пиком укрепления национальной валюты при неизменных внешних условиях. Ослабление рубля можно ожидать с июня, когда экспортная выручка должна снизиться из-за апрельского падения цен на нефть. В начале мая курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 80-85 руб., юаня - 11-11,7 руб.", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Цены на нефть ускорили снижение в среду и завершают апрель максимальным падением более чем за три года.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $63,1 за баррель, что на 1,79% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,77%, до $58,11 за баррель.

В апреле Brent потеряла в цене порядка 15%, WTI - более 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает Reuters.

Падению цен способствуют опасения, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы, в то время как страны ОПЕК+ отказываются от ограничения добычи.

Между тем, как показали еженедельные данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 2,696 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов на 390 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 682 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 апреля выросла на 10 базисных пунктов - до 20,72% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, в среду понизилась на 1 базисный пункт, до 21,31% годовых, в то время как версии на срок 3 и 6 месяцев не изменились относительно предыдущего торгового дня - 21,64% и 22,06% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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