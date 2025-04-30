Рубль днем почти не меняется в паре с юанем, перед майскими выходными лишь незначительно колеблется от плюса к минусу

Москва. 30 апреля. Китайский юань немного повышается на Московской бирже днем в среду. Рубль слабо опускается в ходе неактивных торгов перед майскими праздничными выходными. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,182 руб., что на 1,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 8 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,94 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 20 копеек, до 93,1 руб./EUR1.

Рубль может оказаться под давлением по отношению к юаню в среду, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"В преддверии длинных выходных часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли в коротких позициях в юане. Плюс к этому участники торгов могут увеличить долю юаня в портфелях для повышения уровня валютной диверсификации. Тогда китайская валюта может отыграть утренние потери и к закрытию закрепиться в верхней половине диапазона 11-11,5 руб. за юань", - пишет аналитик.

Нефтяной рынок остается в минусе в среду и завершает апрель максимальным падением более чем за три года.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $63,59 за баррель, что на 1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,71%, до $59,98 за баррель.

В апреле Brent потеряла в цене порядка 15%, WTI - 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает Reuters.

Падению цен способствуют опасения, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы, в то время как страны ОПЕК+ отказываются от ограничения добычи.

Давление на рынок в среду оказали данные о снижении деловой активности в промышленном секторе Китая. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в этом секторе опустился в апреле до 49 пунктов с мартовских 50,5 пункта. Значение ниже 50 пунктов говорит о спаде активности. Индикатор опустился ниже этого уровня впервые с января.

Кроме того, оценки Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,76 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован в среду в 17:30 мск.