Ключевым фактором для рынка акций РФ в мае останется геополитика - Freedom Finance Global

Ключевым фактором, определяющим поведение российского фондового рынка в мае, останется геополитическая повестка, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Любые сигналы, касающиеся возможной деэскалации конфликта или, наоборот, указывающие на его обострение, способны резко изменить направление движения котировок и усилить волатильность", - отмечает эксперт.

"Перспективы урегулирования внешнеторговых конфликтов остаются неопределенными, но вероятность позитивных подвижек, на наш взгляд, выше, чем кажется. Возможные послабления во внешнеэкономической политике США, включая частичную отмену тарифов, введенных администрацией Трампа, могут поддержать нефтяные цены, что будет способствовать восстановлению интереса инвесторов к рисковым активам ближе ко второй половине месяца, - пишет Чернов в обзоре инвесткомпании. - Его первая половина, как правило, характеризуется снижением торговой активности. В преддверии праздников участники рынка фиксируют прибыль и сокращают позиции".

Наибольшее давление, по мнению аналитика, может испытать нефтегазовая отрасль на фоне коррекции в ценах на энергоресурсы и ограничений на внешних рынках.

Среди отстающих, на взгляд Чернова, могут оказаться застройщики, чьи финансовые результаты страдают от высоких процентных ставок и ослабления спроса на жилье.

Компании, ориентированные на экспорт сырья, испытывают негативное влияние укрепления рубля, так как оно ведет к снижению их выручки в валютном выражении, отмечает эксперт Freedom Finance Global. Прямо противоположная ситуация складывается с учетом ревальвации российской валюты для эмитентов, ориентированных на импорт.

Также Чернов указывает, что при дальнейшем обострении торговых конфликтов и усилении санкционной риторики со стороны США, устойчивость сохранят бумаги золотодобытчиков - ПАО "Полюс" и "Селигдар". Если же дипломатические усилия приведут к реальному смягчению санкционного давления, то восстановится спрос на акции нефтегазового и финансового секторов, которые наиболее чувствительны к изменениям внешнеполитической ситуации и динамике валютных курсов, отмечает он.

Наиболее важным макроэкономическим фактором будет статистика инфляции, сообщается в материале эксперта инвесткомпании. "В мае она традиционно замедляется, так как начинает постепенно дешеветь плодоовощная продукция. Подтверждение тренда на снижение темпов роста цен поддержит российских "быков", - пишет аналитик.

Май на российских фондовых площадках может стать периодом поиска ориентиров между геополитикой и макроэкономическими сигналами, считает Чернов. Инвесторы наряду с защитными стратегиями будут реализовывать "точечные" идеи на отскок, обращает внимание он.

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