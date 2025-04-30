"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг "Акрона" с прогнозной стоимостью на уровне 10837 рублей за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика Василия Данилова.

"Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденд за 2024 год в размере 534 руб./акцию (доходность - 3,4% к текущим котировкам), из которых 427 руб. будут выплачены из чистой прибыли по МСФО, а 107 руб. - из нераспределенной прибыли. Таким образом, компания вернулась к практике специальных выплат. На обычные дивиденды за 2024 год "Акрон" направил 51% чистой прибыли по МСФО против 44% за 2023 год, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Мы отмечаем, что на фоне слабого FCF в прошлом году и вероятного сохранения данного положения в текущем долговая нагрузка компании в результате выплаты 19,6 млрд руб. дивидендов возрастет до 2,0х".

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