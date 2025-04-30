"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Fix Price на фоне умеренно негативных операционных и финансовых результатов за первый квартал 2025 года, сообщается в материале аналитика брокера Михаила Конькова.

"Компания продолжает терять покупательский трафик из-за сложной макроэкономической ситуации, усиления конкуренции со стороны маркетплейсов и других продуктовых ритейлеров. Наши фавориты на рынке ритейла - акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и МКПАО "Лента", - указывает эксперт.

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