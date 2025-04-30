"Мои Инвестиции" подтверждают прогнозную цену бумаг Ozon на уровне 5300-5600 руб

"Мои Инвестиции" подтверждают прогнозную стоимость бумаг Ozon на уровне 5300-5600 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Напомним, что компания проходит процедуру редомициляции, в связи с чем мы ожидаем заморозки торгов в июле-августе текущего года на несколько недель. Сейчас депозитарные расписки компании доступны только квалифицированным инвесторам. Завершение процедуры редомициляции, которая позволит вернуться бумаге к торгам для широкого круга розничных инвесторов, может повысить интерес к акциям компании", - указывают эксперты

Также аналитики отмечают, что бумаги торгуются с рекордно низким коэффициентом EV/GMV за 2025 год в 0,2x.

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