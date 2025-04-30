Акции Ленты интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Лента" являются интересными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Компания продемонстрировала финансовые результаты за первый квартал текущего года в рамках наших ожиданий. В данный момент ритейлер успешно реализует стратегию активного роста при улучшении операционной эффективности, - отмечают эксперты в коммпентарии. - Эмитент активно движется к успешной реализации задачи по достижению выручки в 1 трлн рублей в 2025 году. В рамках нашего базового сценария считаем, что "Лента" вернется к выплате дивидендов в 2027 году по итогам деятельности за 2026 год. Мы полагаем, что акции являются интересными для долгосрочного инвестора".

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