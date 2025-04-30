Freedom Finance Global повысил рекомендацию для акций Goldman Sachs до "покупать"

Freedom Finance Global повысил рекомендацию для акций Goldman Sachs Group до "покупать" с новой прогнозной стоимостью на уровне $573 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Михаила Парамонова.

Эмитент представил сильные результаты за I квартал 2025 года, превысив консенсус-прогнозы по выручке (на 2%) и по прибыли (на 14,6%), констатирует эксперт инвесткомпании. Основными драйверами квартала стали рекордные доходы в сегменте глобальных рынков и стабильные притоки в управление активами.

Менеджмент Goldman Sachs позитивно оценивает перспективы торговой активности и ожидает увеличение количества M&-сделок, несмотря на сохраняющуюся макроэкономическую неопределенность; банк также одобрил новую программу выкупа акций объемом до $40 млрд, указывает Парамонов.

"На этом фоне мы повышаем рекомендацию до "покупать" с обновленной целевой ценой в $573 за штуку", - пишет эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.