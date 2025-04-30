"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon с прогнозной стоимостью на уровне 5021 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина.

Онлайн-ритейлер представил результаты за 1К25 по МСФО, которые эксперт считает сильными.

Компании удалось заметно опередить консенсус по всем основным показателям, а конкретно по EBITDA Ozon обошел прогнозы почти в два раза, констатирует Михайлин.

Темпы роста продаж продолжили плавно замедляться в силу эффекта базы сравнения, но остались на высоком уровне в 47% г/г, отмечает он.

Рентабельность существенно улучшилась как г/г, так и кв/кв благодаря активному развитию финтеха и рекламных продуктов, а также планомерной работе по повышению операционной эффективности и снижению издержек на заказ.

Прогноз на текущий год пока был подтвержден менеджментом, но мы полагаем, что он может быть пересмотрен в большую сторону по итогам следующих отчетных периодов. Наша текущая рекомендация для расписок Ozon - "покупать" с целевой ценой 5021 руб.", - пишет Михайлин в обзоре.

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