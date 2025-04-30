Рубль может завершить торги в среду вблизи 11,15-11,3 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара юань/рубль в целом может завершить текущую короткую торговую неделю вблизи уровней 11,15-11,3 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефтяные цены во вторник заметно снижались, у инвесторов вновь усилились опасения относительно последствий "торговых войн", чему (в том числе) могло способствовать ухудшение прогнозов Всемирного Банка по рынку сырья, отмечают эксперты в обзоре.

"Цифры по ВВП США и еврозоны зададут дальнейшую динамику сырьевому рынку. Если они выйдут неожиданно слабыми, котировки нефти марки Brent на время рискуют уйти ниже отметки в $63 за баррель", - пишут аналитики банка.

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